Komünist başkan Maçoğlu Gerçek Gündem’e konuştu: Adaylığı ne zaman belli olacak, seçimlere nereden girecek?

Sosyalist Meclisler Federasyonu(SMF) üyesi ve Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Tunceli Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu ile ilgili bir kulis bilgisi paylaşılmıştı.

Gazeteci Ferit Demir, SMF üyelerine dayandırdığı kulis bilgisinde, Maçoğlu'nun 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde batıdaki bir ilçeden başkan adayı olacağını bildirmişti.

Gerçek Gündem'in sorularını yanıtlyan 'Komünist Başkan' lakaplı Maçoğlu, kulis bilgisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Maçoğlu, bir dönem daha başkanlık yapacağını belirterek, SMF olarak nerede aday gösterileceğine karar verilmediğini belirtti.

Başkan adaylığına partisiyle birlikte karar verileceğini söyleyen Tunceli Belediye Başkanı, batıdan bir ilçeden de mevcut başkanlık görevini yürttüğü Tunceli'den de aday olabilme ihtimalinin olduğunu aktardı.

Aday olacağı yer için anket sonuçlarını değerlendireceklerini de ekledi.

Ayrıca aday olacağı yeri yakın bir zamanda açıklayacağını söyledi.

FATİH MEHMET MAÇOĞLU KİMDİR?

Halk arasında 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu, 20 Aralık 1968 tarihinde Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğdu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Çemberlitaş köyü'nde Alevi Zaza bir ailede doğdu. İlköğrenimini Ovacık YİBO'da, orta öğrenimini Bingöl Sağlık Meslek Lisesinde tamamladı. Meslek yaşamına 1989 'da Konya'nın Bozkır ilçesinde sağlık memuru olarak başladı. 1992 ile 2007 yılları arasında Tunceli'nin Pertek ilçesinde görev yaptı.

Fatih Mehmet Maçoğlu'nun asıl mesleği laborantlıktır.

2007 yılından 2014 yılına kadar Tunceli Devlet Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde Sağlık Memuru olarak çalışan Maçoğlu, 2014 Yerel Seçimleri'nde Ovacık Belediye Başkanı oldu.

Asıl olarak SMF üyesi olan Maçoğlu, partisinin seçim yeterliliği olmadığı için TKP'den aday oldu.

Maçoğlu, 2019 yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanı oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem