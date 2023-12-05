Kulis: Komünist Başkan Maçoğlu batıda bir belediyeden aday olacak

Gazeteci Ferit Demir, SMF'li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun batıdan bir şehirde belediye başkanı adayı olacağını söyledi.

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Kulis: Komünist Başkan Maçoğlu batıda bir belediyeden aday olacak

Türkiye'de siyaset kulisleri, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere kitlendi.

Adaylar, ön seçim şartı olan partilerde aday adayları, ve de ittifak ihtimalleri şekillenirken halk arasında 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında bir kulis bilgisi paylaşıldı.

Sosyalist Meclisler Federasyonu(SMF) üyesi Maçoğlu, 2019 Yerel Seçimleri öncesi Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Ovacık Belediye Başkanı olmuş, 2019 seçimlerinde ise Tunceli Belediye Başkanı olmuştu.

Munzur Press'te bir yazı yayımlayan gazeteci Ferit Demir, SMF'den aldığı bir kulis bilgisini paylaştı.

Demir, Maçoğlu'nun batıdaki bir şehrin ilçesinde başkan adayı olacağını kaydetti.

Ferit Demir'in yazısından ilgili kısım şöyle:

"SMF içinde aldığım kulis bilgilerine göre bu dönem merkezde aday çıkarmama görüşü ağır basıyor. SMF yerel seçimlerde Ovacık ve Hozat için güçlü iki aday ile yola çıkacak. Maçoğlu’nun nerede aday olacağı konusuna gelince; Fatih Mehmet Maçoğlu batı illerinde bir ilçede aday olacak…
Aday olacağı ilçeyi biliyorum. Maçoğlu şu an bir görüşme trafiği içinde bir iki ilçe üzerinde yoğunlaşmış durumda. Birkaç güne aday olacağı ilçe netleşir. Şu an ilçeyi açıklarsam doğru olmaz. Yakın zamanda Maçoğlu nerede aday olacak buradan okuyacaksınız…"

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fatih Mehmet Maçoğlu Tunceli Türkiye Komünist Partisi - TKP 2024 Yerel Seçimleri
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