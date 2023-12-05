Eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar, CHP'den büyükşehir aday adayı oldu

Bir dönem Kültür Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevini yürütmüş olan Fikri Sağlar, CHP Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday adayı oldu.

Eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar, CHP'den büyükşehir aday adayı oldu

Siyasi partilerde yerel seçimler yaklaşırken aday isimleri netleşiyor, ön seçim uygulaması olan partilerde ise aday adayları belli oluyor.

Eski Devlet Bakanı Fikri Sağlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayı oldu.

CHP'den Mersin Büyükşehir Belediyesi aday adayı olan Fikri Sağlar, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri hakkında konuştu.

Sağlar şunları söyledi:

"Adayları yerel belirlerse, kendi belirlediği aday için sahada yüksek motivasyonla çalışılır."

ESKİ BAKAN

Fikri Sağlar, 1991-94 ve 95-96 yılları arasında Kültür Bakanlığı, 27 Temmuz 1994 ile 2 Ekim 1994 yılları arasında Devlet Bakanlığı yapmış bir isim.

Sağlar, 17, 18, 19 ve 20. dönem milletvekilliği görevlerini de üstlendi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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