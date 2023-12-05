Selahattin Demirtaş, hakim karşısına çıktı: El sallayarak salonu selamladı

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yedi yıldır tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı. HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan ve parti yöneticileri duruşmayı izledi.

Salonda Demirtaş'ı savunmak için 25 avukat bulundu. Avukatlar, esas hakkında savunma yaptı.

Artı Gerçek'ten Abidin Yağmur'un haberine göre; Avukat Özgür Özbek, "10 dosya birleşti. Demek ki 10 savcı el atmış. Sanık lehine delillerin de toplanması gerekirken sadece aleyhte olan deliller var. Dava konusu konuşmalar vekillik döneminde yapıldı. Meclis'te yapılan konuşmadan dolayı dokunulmazlık ve sorumsuzluk Meclis dışı konuşma için de geçerlidir. Savcılar bu konuşma Meclis'te de olmuş mu diye bakmalıydı. Birleşen dosyada Diyarbakır'dan iki dosya eksik. Bunun yanı sıra mahkemenin istediği TBMM tutanaklarından bazıları eksik. Bu nedenle ek süre istiyoruz. Dosyadaki iki adet DVD ile bir adet CD hasarlı" dedi.

'BEŞTAŞ VE DÖNEMİN İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI DİNLENMELİ'

Demirtaş'a Cizre'de yaşananlara ilgili açıklamaları dolayısıyla yöneltilen suçlamalarda karşı da savunma yapan avukat Özbek, "Mardin Asliye Ceza Mahkemesi dosyasında Cizre olaylarıyla ilgili davada Osman Baydemir dinlendi, Meral Danış Beştaş dinlenmedi. Müvekkilim ve HDP'nin çatışma ortamının durması için yaptığı çabanın görülmesi, Cizre'de neler yaşadığının anlaşılması için Meral Danış Beştaş ve dönemin İçişleri Bakan Yardımcısı dinlenmeli" diye konuştu.

'KONUŞMALARIN AYNI OLDUĞUNU ORTALAMA ZEKADA HERKES ANLAR'

Avukat Mahsuni Karaman, "Demirtaş hakkında açılan davalara konu olan konuşmaların Meclis konuşmalarıyla benzer olduğu, sorumsuzluk kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini 7 yıldır söyledik. Maalesef bunu dikkate alan bir mahkeme ve yargıç olmadı. AİHM, müvekkilin bu talebinin mahkemelerce dikkate alınmamasını hayretle karşıladığını kararında belirtti. Mitinglerde yapılan konuşmalar ile Meclis konuşmalarının aynı olduğunu ortalama zekada her insan anlar" dedi.

DEMİRTAŞ'A 20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Selahattin Demirtaş, 2015 ve 2016 yıllarında miting, meclis grubu ve televizyonlardaki konuşmaları nedeniyle TCK 301 kapsamında, 'hükümeti ve devlet organlarını alenen aşağılama' ile suçlanıyor. 10 ayrı dosyanın birleştirildiği davada Demirtaş hakkında 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mahkeme heyetinin bu duruşmada kararını açıklaması bekleniyor.