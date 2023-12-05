“En son 12 Eylül Darbesi’nden sonra olmuştu” | Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ‘Kavala’ dosyasını görüşecek: “Türkiye üyelikten çıkarılabilir”

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Strazburg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) karar ve hükümlerinin uygulanmasını denetlemek üzere 5-7 Aralık tarihleri arasında üç aylık toplantısını gerçekleştirecek. Komite, AİHM’in verdiği kararları uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye’ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını da görüşecek.

MASADA KAVALA VE DEMİRTAŞ DOSYASI VAR

Komitenin ele alacağı dosyalar arasında iş insanı Osman Kavala ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş dosyaları da bulunuyor. AİHM, her iki davada da başvuru sahiplerinin insan haklarının ihlal edildiğine hükmetmiş ve Türkiye’den Kavala ve Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmalarını talep etmişti.

AİHM, 2017’den bu yana tutuklu olan iş insanı Kavala'nın davasında kararın uygulanmaması üzerine konuyu Bakanlar Komitesi’nin gündemine getirmiş ve Türkiye hakkında “ihlal prosedürü” başlatmıştı. İhlal prosedürüne göre, AİHM kararlarına uymayan ülkelere yaptırım kararı uygulanacak.

Toplantı sırasında Bakanlar Komitesi tarafından alınan kararlar 8 Aralık Cuma günü Avrupa Konseyi’nin kendi sitesinde yayınlanacak.

CHP’Lİ AKPM ÜYESİ YUNUS EMRE: TÜRKİYE, KAVALA KARINA UYMAMASI HALİNDE YAPTIRIMLARLA KARŞILAŞABİLİR

Gerçek Gündem’e konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Türkiye’nin Osman Kavala kararına uymaması halinde belli yaptırımlarla karşılaşabileceğini söyledi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin 12 Ekim günü yaptığı toplantıda iş insanı Kavala’nın derhal serbest bırakılması çağrısı başlıklı bir rapor kabul edilmişti. Bu rapora göre, Osman Kavala eğer serbest bırakılmazsa yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı uygulanmazsa Türkiye yaptırımlarla karşılaşacak.

Türkiye AİHM kararlarını uygulamazsa, Türk milletvekillerinin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ndeki yetki belgelerinin iptal edilmesi isteniyor. Ayrıca Osman Kavala’yı hapishanede tutan kararları almış hâkim ve savcılara da yaptırımlar uygulanabilir. Avrupa Birliği’ne de Türkiye ile ilgili finansal yardımları durdurması çağrısı yapılıyor.

“TÜRKİYE, AİHM KARARLARINI UYGULAMADIĞI İÇİN ÜYELİKTEN ÇIKARILABİLİR”

Tüm bu yaptırımların Türkiye açısından çok ağır olacağını belirten Emre, Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulamadığı için üyelikten çıkarılabileceğini de söyledi:

“Türkiye’nin AB Konseyi üyeliğinden çıkarılmasını beraberinde getirebilecek şekilde ortak prosedür denen bir şey var: ‘Ortak Tamamlayıcı Prosedür.’ Bunun uygulanması çağrısı yapılıyor. Yani bu, Türkiye AİHM kararlarını uygulamadığı için üyelikten çıkarılsın demek.“

“TÜRKİYE AÇISINDAN AB ÜYELİĞİ İÇİN UMUT YOK”

Türkiye, 1950’den beri Avrupa Konseyi’nin kurucu üyelerinden birisi.

Türkiye’nin bu şartlarda Avrupa Konseyi’nden çıkarılmasının çok ağır olacağını söyleyen Emre, “Türkiye’nin Avrupa kurumları arasında üye olarak kaldığı neredeyse tek platform burası kaldı çünkü Türkiye açısından AB üyeliği için pek umut yok maalesef. Türkiye’yi Batı medeniyetlerine bağlayan en önemli mecradan Türkiye çıkarılmış olacak. Türkiye, 73 yıldır buranın üyesi o yüzden bu çok ağır bir yaptırım olacak” diye konuştu.

“EN SON 12 EYLÜL DARBESİ’NDEN SONRA OLMUŞTU”

Yaptırımlardan biri olan ‘milletvekillerinin yetki belgelerinin iptali konusuna’ dikkat çeken Emre, bu konunun ciddi sonuçları olacağını belirtti. Emre, “Çok önemli çünkü bu en son 12 Eylül 1980 Darbesi’nden sonra olmuştu bu yüzden bunun ne kadar ciddi olduğunun bilinmesi gerekiyor” dedi.

YAPTIRIM KARARI ÇIKACAK MI?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin toplantısında yaptırım kararının çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 13 Ekim’de yaptığı oylamada, Kavala’nın serbest kalmaması durumunda Türkiye’ye yaptırım uygulanması çağrısında bulunmuştu.

AİHM, 10 Aralık 2019’da aldığı kararda, Kavala’nın tutuklanması ve tutuklu yargılanmasının onu susturmak ve diğer insan hakları savunucularının cesaretini kırmak amaçlı olduğunu belirtmiş, Türkiye hükümetinden Kavala’nın bir an önce serbest kalması için gerekli önlemleri alması çağrısında bulunmuştu.

“BUGÜN OLMAZSA BAŞKA BİR GÜN YAPTIRIM KARARI ÇIKACAKTIR”

Bakanlar Komitesi’nin yaptırım kararını değerlendireceğini söyleyen Emre, bugün olmazsa başka bir gün yaptırım kararının çıkacağını ifade etti:

“Ne karar verilecek bilmiyorum ancak netice itibariyle bu durumun, Kavala ya da Türkiye meselesi olmadığını söylüyorlar. Bu, Avrupa Konseyi’nin kendisi açısından bir varoluş meselesi diyorlar. Üye devlet olan Türkiye mahkeme kararlarını uygulamazsa ne olacak? Bugün olmazsa başka bir gün zaten yaptırım kararı çıkacaktır.”

DIŞ POLİTİKA ANALİSTİ AYDIN SEZER: TÜRKİYE’NİN SERT BİR TEPKİ VEREMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Gerçek Gündem’e konuşan Dış Politika Analisti Aydın Sezer, AB ne açıklarsa açıklasın Türkiye’nin sert bir tepki veremeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Sezer, “Bu konuda Dışişleri’nin farklı, Mehmet Şimşek’in farklı yaklaşımlarda bulunması söz konusu olabilir. Benim anladığım kadarıyla Avrupa Birliği de Türkiye de bu ilişki biçiminden oldukça yoruldu dolayısıyla Türkiye ile AB arasındaki yakınlaşma ya da iş birliğine yönelik adımların bazı şartlara bağlanması gerek. Örneğin Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege sorunu gibi bazı şartlara bağlanıyor olması AB’nin bu konudaki niyetini de ortaya koyuyor. Çok önemli sonuçları olmayacak sürecin içerisindeyiz” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem