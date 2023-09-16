Erdoğan'dan Avrupa Parlamentosu’na tepki: 'AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporuna tepki gösterdi. Erdoğan, "AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz” dedi.

Erdoğan'dan Avrupa Parlamentosu’na tepki: 'AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a hareket etmeden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporuna tepki gösteren Erdoğan, "Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz” dedi.

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Erdoğan şunları söyledi:

"Az sonra BM 78. Genel Kurulu görüşmelerine iştirak etmek üzere New York'a doğru yola çıkacağız. BM üyesi tüm ülkelerin temsil edildiği genel kurula 150'den fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde katılımı bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de ABD'de son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiğimiz olacak. Bu yılki genel kurul genel görüşmeleri güvenin yeniden tesisi ve küresel dayanışmanın yeniden canlandırılması temasıyla yapılıyor. Genel Kurul görüşmelerinin ilk gününde, 19 Eylül Salı günü BMGK'ya hitap edeceğim.”

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