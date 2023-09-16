Kendisine yakın isimler bir bir kızağa çekilirken... Süleyman Soylu'dan 'imalı' Menderes anması

Görevi sona erdikten sonra kendisine yakın birçok ismin görevden alındığı ya da tayin ettirildiği İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes’in idam edildiği günün yıl dönümü öncesinde manidar bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gelişmiş bir Türkiye istemeyenler, Bağımsız ve güçlü bir Türkiye istemeyenler, Huzurlu ve refah içinde bir Türkiye istemeyenler… Topu yalan olan iftiralarla saldırdılar, Talimatla darbeyi yaptılar, Milletin adamlarını kıydılar, Ve bir devri bitirdiklerini zannettiler” ifadelerini kullandı.

Soylu paylaşımının devamında, “Millet, yitiklerinden sonra da inat ve inançla yoluna devam etti. Onları hep sevdi ve sahip çıktı. Gelecek nesillere sevgilerini emanet etti” diye yazdı.

Gelişmiş bir Türkiye istemeyenler,

Bağımsız ve güçlü bir Türkiye istemeyenler,

Huzurlu ve refah içinde bir Türkiye istemeyenler…

Topu yalan olan iftiralarla saldırdılar,

Talimatla darbeyi yaptılar,

Milletin adamlarını kıydılar,

Ve bir devri bitirdiklerini zannettiler.



Millet,… — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 16, 2023

Soylu’nun Menderes’i andığı paylaşımında, kullandığı ifadeler, okuyanlar tarafından manidar karşılandı.

SOYLU’YA YAKIN İSİMLER KIZAĞA ÇEKİLDİ

Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın göreve gelmesinin ardından eski bakan Soylu’ya yakın birçok isim tasfiye edildi.

Başta Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz olmak üzere, çok sayıda üst düzey emniyet müdürü görevden alınmıştı.

Görevden alınanların çoğunluğunun eski bakan Süleyman Soylu’ya yakın olarak tanınan isimler olması dikkat çekmişti.

Emniyet teşkilatındaki görevden almaların ardından, valilerde de durum aynı oldu.

57 ilin valisi değişirken, 16 ilin valisi de “vali-mülkiye başmüfettişliği”ne getirildi. Merkeze çekilen 16 ismin, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yakınlığı biliniyordu.

Süleyman Soylu’yla yakınlığı bilinene ve merkeze çekilen eski valilerin isimleri şöyle:

İlker Gündüzöz, İnci Sezer Becel, Abdullah Ayaz, Salih Ayhan, Çetin Oktay Kaldırım, Ali Arslantaş, Tuncay Sonel, Ali Fuat Atik, Mustafa Tutulmaz, Fuat Gürel, Osman Bilgin, Oktay Çağatay, Kadir Ekinci, Hüseyin Öner, Kamuran Taşbilek ve Cüneyt Epcim.

SOYLU’YA YAKIN OLDUĞU İDDİA EDİLEN SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ TUTUKLANDI

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu öne sürülen ve suç örgütü lideri olan Ayhan Bora Kaplan’ın tutuklanması da dikkat çeken bir detaydı.

Kaplan, 15 Temmuz gecesi, Soylu’nun kuzeni ile birlikte TRT binası önünde uzun namlulu silahlarla verdiği pozla gündeme gelmişti.

Kaplan ayrıca, üst düzey bir yargı mensubuna lüks araç ve villa almasıyla da günlerce kamuoyunun gündeminden düşmemişti.

Kaynak: Gerçek Gündem