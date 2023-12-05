Deniz Feneri davasında ceza almıştı: Kızılay'da, sabıkalı genel müdür istifa etti

Deprem felaketinde çadır satması ile gündem olan Kızılay’ın Deniz Feneri Derneği davasından ceza alan Genel Müdürü İbrahim Altan da istifa etti. Ayrıca Kızılay Yönetim Kurulu, “Kızılay Genel Müdürlüğü\CEO makamının kaldırılmasına” karar verdi.

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Deniz Feneri davasında ceza almıştı: Kızılay'da, sabıkalı genel müdür istifa etti

Onlarca yolsuzluğa ve usulsüzlüğe imza atan, 6 Şubat depreminde çadır satan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın 12 Mayıs’ta istifa etmesinin ardından şimdi de Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan istifa etti.

Almanya'da “Asrın yolsuzluğu” olarak nitelendirilen Deniz Feneri Derneği davasında yargılanıp ceza aldığı halde 2017 yılında Kızılay’a Genel Müdür yapılan İbrahim Altan, görevinden istifa etti. Kızılay Yönetim Kurulu, 3 Aralık tarihinde “Kızılay Genel Müdürlüğü\CEO makamının kaldırılmasına ve bu makamda bulunan tüm yetkilerin Kızılay Genel Sekreterin devredilmesine” karar verildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; bu kararından ardından da kurum içerisinde İbrahim Altan’ın “Emeklilik nedeniyle görevinden ayrıldığı” duyuruldu. İbrahim Altan, görev süresi boyunca dudak uçuklatan maaşı ile tartışma konusu oldu.

DENİZ FENERİ DAVASINDA CEZA ALDI

Deniz Feneri Derneği davasında “güveni kötüye kullanma” suçlamasıyla 2013 yılında iki yıl altı ay hapis cezası ile 25 bin TL para cezası alan İbrahim Altan ise aynı zamanda da Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi ve AKP Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş’ün kayınpederi.

Altan'ın kızı Reyyan Beyza Büyükgümüş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la birlikte Türkiye Gençlik STK'ları Platformu’nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

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