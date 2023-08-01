Siz de depremde çadır satın, siz de ödül alın: Kerem Kınık ‘İyilik ve Merhamet Elçisi' oldu

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından, depremzedelere ulaştırması gereken çadırları sattığı için “çadır tüccarı” olarak anılan ve imza attığı skandalın ardından istifa etmek zorunda kalan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a yeni bir unvan verildi.

Kızılay Yönetim Kurulu toplantısında, Kızılay’ı holdingleştirip huzur hakkı aldığı için yıllarca eleştirilen ve 12 Mayıs tarihinde istifa etmek zorunda kalan Kerem Kınık ile ilgili bir teklif görüşüldü.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; toplantıda, “Gönüllülük esasına göre çalışmak üzere, Kerem Kınık’a ‘İyilik ve Merhamet Elçisi’ sıfatı verilerek yürüteceği ulusal ve uluslararası faaliyetler kapsamında oluşacak tüm masrafların ilgili yapı bütçelerinden karşılanmasına” maddesi kabul edildi.

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Ayrıca bir de “İyilik ve Merhamet Elçisi sıfatının kazandırılması akabinde gerekli iletişim ve tanıtım çalışmalarının Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü’nce yapılmasına” karar verildi.

Yani bu kararlar ile Kerem Kınık ulusal ve uluslararası toplantılarda Kızılay’ı ‘İyilik ve Merhamet Elçisi’ sıfatı ile temsil edecek. Hatta iletişim ve tanıtım çalışmaları da yine Kızılay personeli tarafından yapılıp Kızılay bütçesinden karşılanacak. Konuya ilişkin BirGün’ün ulaştığı Kızılay yetkilileri ise bir açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı olduğu bilinen 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç’a da Kızılay’ın “İyilik Elçisi” unvanı verdiği biliniyor. Kızılay’dan uzun süre ücret alan Turunç’a bu unvanla birlikte Kızılay makam aracı da vermişti.

4 MAKAM ARACI VARDI

Ayrıca Kızılay bütçesinden yaptığı harcamalarla gündem düşmeyen Kerem Kınık’ın Kızılay Başkanı olduğu dönemde dört makam aracı olduğu da ortaya çıkmıştı. Bu araçlardan ikisi lüks araç ve biri de VIP minibüs. Kınık’ın istifa etmesine rağmen bazı araçları kuruma geri iade etmediği de iddia ediliyordu.