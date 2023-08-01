AYM'den 'HAGB' kararı: İptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin, "Hükmün açıklanmasının geri bırakılması" (HAGB) düzenlemesinin iptali yönündeki başvurusunu karara bağladı.

Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi, HAGB’nin iptali yönündeki başvurusunda, söz konusu düzenlemenin Anayasa’nın 17. Maddesi’ne aykırı olduğunu ileri sürdü. Başvuruda, HAGB verilmesinin mağdurlar açısında yeterli giderim sağlamadığı, faillerin cezadan muaf tutulmasına yol açtığı iddia edildi.

AYM, başvuruyu kabul etti ve Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline hükmetti. Kararın, 1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem