Tülay Hatimoğulları: Kimin eli kimin cebinde belli değil diyeceğim ama el de belli cep de belli

HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Kimin eli kimin cebinde belli değil diyeceğim ama el de belli cep de belli. Hepsinin eli halkın cebinde. Bankalardan çaldıkları her kuruşu siz ödüyorsunuz, biz ödüyoruz. Bu foncuların çaldıkları paraları biz ödüyoruz." dedi.

Hatimoğulları'nın konuşmasından başlıklar şöyle;

Coğrafyamızda yaşanan sorunlar bitmiyor. İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. Her gün 200 çocuk hayatını kaybediyor. Bu savaşı durdurmalıyız diyoruz. Ama bu konuda asıl yaptırım gücüne sahip olanlar sadece timsah gözyaşı dökmeye devam ediyorlar.

Bizler çağrımızı yineliyoruz. Türkiye'deki bütün güçlerle birlikte diyoruz ki; Gelin başta mazlum Filisitn halkı olmak üzere, bölgedeki Kürt sorunu dahil olmak üzere hep birlikte elimizi taşın altına koyalım. Coğrafyamızda hiçbir insanın yaşamını kaybetmemesi için gelin hep birlikte Orta Doğu'da barış ağacını tekrar dikelim

Rezerv alan ilanı ilk olarak pilot bölge Antakya seçildi. 207 hektarlık alan rezerv alanı ilanı edildi. Bu yaklaşık 50 bin insanın yaşam alanına denk geliyor. Depremzede depremde yaşadığı şokun 2.sini bu haberle beraber yaşadı. bu uygulama toprağa da kayyım atama uygulamasıdır. İllaha rezerv alan ilan etmek istiyorsan Erdoğan, saray ı rezerv alan et.

Afet riski var diyerek toplumda meşruluk oluşturmak istiyorlar. Elbette kamunun görevi afet bölgesinde önlem almaktır. Ama bile bile yıkılan evlerin yerine ki bu devletin ilk görevidir. Bu iktidar insan canı üzerinden kar etmekte bir beis görmüyor. Depremi unutmadık, unutmayacağız.

"FONCULARIN ÇALDIKLARI PARALARI BİZ ÖDÜYORUZ"

Kimin eli kimin cebinde belli değil diyeceğim ama el de belli cep de belli. Hepsinin eli halkın cebinde. Bankalardan çaldıkları her kuruşu siz ödüyorsunuz, biz ödüyoruz. Bu foncuların çaldıkları paraları biz ödüyoruz.

Biz Susurluk'ta sadece fragman izlemişiz. Asıl film şimdi oynuyor. Bankalardan çaldıkları her kuruşu siz ödüyorsunuz, biz ödüyoruz, asgari ücretli ödüyor. AKP Genel Başkanı kalkmış diyor ki asgari ücrete tek zamla bu işi hallediyoruz. Ayakkabı kutularında dolar saklayan değil de, ayakkabı kutularının imalatında çalışan bir kişi olsaydın asgari ücretle dört kişilik ailene nasıl bakacağını çık da Türkiye halklarına anlat.

Hukuk ve adalet sistemini ortadan kaldırarak hukuku ve adaleti çaldılar. Sandıkta halkın iradesini, adalet saraylarında adalet terazisini çaldılar.

"BİZİM OLANI GERİ ALACAĞIZ"

MYK toplantısında, batıda da aday başvurularımızı hızlandırma kararımızı açıkladık. Biz her yerde kazanmak üzere yola çıkıyoruz. Bölge belediyeleri için ellerini ovuşturanlar bilsin ki onlara oradan ekmek çıkmaz. O kayyımları söküp atacağız. Kayyımlara karşı koruma kalkanı oluşturacağız, o topraklar kayyımın değil, bizim toprağımız. Alın terimizi kayyıma teslim etmeyiz.

Bizim olanı geri alacağız, kendimizi, kentimizi yönetmek üzere yola çıkmış durumdayız.