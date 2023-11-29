AB Komisyonu'ndan 'Türkiye ile vize kolaylığı' önerisi

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'ye ilişkin yorumunu üyelerle paylaştı.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye'nin olumlu ilişkiler için belirlenen şartlara uyması karşılığında ilişkilerin "hem Ankara'nın hem de Brüksel'in çıkarına olacak adımlarla" güçlendirilmesini tavsiye etti.

AB Komisyonu, "AB'nin, Türkiye'yle olası tüm alanlarda daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişki geliştirmek konusunda stratejik çıkarı olduğu açıktır” dedi. Komisyon, AB Komisyonu, "Türkiye ile temel görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik çabalar devam etmelidir” diye devam etti. Komisyon, Türkiye ile gümrük birliği görüşmelerinin sürdürülmesini de önerdi.

VİZE KOLAYLIĞI

Komisyon raporunda üye devletlere belli Türk vatandaşlarının vize başvurularını kolaylaştırmak için atılabilecek adımları araştırma önerisi yapıldı. Raporda vize serbestisinin ise Türkiye'nin gerekli bütün kıstasları karşılamasına bağlı olduğu ifade dildi.