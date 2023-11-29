İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyaretinin ertelenme nedeni belli oldu

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Reisi'nin Türkiye ziyaretinin ertelenme sebebini açıkladı.

Abdullahiyan, ziyaretin BMGK'deki Gazze toplantısına İran ile Türkiye dışişleri bakanlarının davet edilmesi nedeniyle ertelendiğini söyledi.

Konuya ilişkin bir soruyu yanıtlayan Abdullahiyan, "Reisi'nin Ankara'ya resmi ziyaretinin gerçekleşmesi gerekiyordu fakat Gazze'deki durumla ilgili BM Güvenlik Konseyi toplantısı ve İran ile Türkiye dışişleri bakanlarının davet edilmesi ziyaretin tehir edilmesine neden oldu. İki ülke cumhurbaşkanları telefon görüşmesinde, bu ziyaretin birkaç gün sonraya ertelenmesi ve önceliğin BM Güvenlik Konseyi toplantısına verilmesi konusunda mutabakata vardılar" ifadelerini kullandı.

AA'nın aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail ve Hamas arasında sağlanan ve bugün itibarıyla altıncı gününde devam eden geçici ateşkes hakkında da konuştu. Abdullahiyan, rehine takasında arabulucu Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile istişare ve temas halinde olduklarını aktardı.