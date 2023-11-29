Adalet Bakanı Tunç'tan 'Fatih Terim Fonu' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fatih Terim Fonu dolandırıcılığına ilişkin açıklama yaptı.

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Adalet Bakanı Tunç'tan 'Fatih Terim Fonu' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda ‘Fatih Terim Fonu’ olarak bilinen vurguna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tunç, davaya ilişkin "7 sanık 18 müşteki var. İddianame İstanbul 41. Ağır ceza mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma yapıldı. İkinci duruşma 12 ocak 2024’te gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

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Tunç konuya ilişkin şunları söyledi:

7 sanık ve 18 müşteki var. Bu iddianame İstanbul 41. Ağır ceza mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma yapıldı. İkinci duruşma 12 ocak 2024’te gerçekleştirilecek.

Yargı elbette iddiaları araştıracak. Kimler suçlu kimler suçsuz müştekiler tanıklar şüpheliler dinlenecektir yargısal süreç sonunda en doğru karar ortaya çıkacaktır.

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Fatih Terim Fonu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
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