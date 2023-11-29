CHP'de yeni dönem: "Gençlerin yüzü CHP'ye döndü, tüm ilişkilerde şeffaf olacağız"

CHP Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ankara'da gazetecilerle kahvaltıda buluşarak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmeler yaptı.

AKŞENER - ÖZEL BULUŞMASI YARIN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yarın (Perşembe) İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceğini belirten Bulut, görüşmenin Özel’in isteği ile gerçekleştiğini belirtti. Özel ve Akşener’in önceden tanışıklığı olduğunu hatırlatan Bulut, görüşmenin bir ittifak iş birliği görüşmesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ve bu buluşmanın nereye evrileceğini genel başkanların daha sonra yapacakları açıklamaya bağlı olduğunu belirtti. Bulut, görüşmenin yarın 10:30'da gerçekleşeceğini söyledi.

"TOPLUMUN BEKLENTİLERİ VAR"

Bulut, CHP lideri Özel’in siyasi parti liderlerini ziyaret gibi bir takvimi olmadığını, Akşener ile yapılan görüşmenin böyle bir amaç taşımadığını belirten Bulut, ittifak tartışmalarına ilişkin olarak, “İş birliği konusunda Genel Başkanımız niyetini ifade etti, orada sorun yok. Genel ittifak olmayacağını ise hem resmi hem gayri resmi herkes söylüyor. Partileri zorlayarak bir şey yapma şansımız yok. Ama toplumun beklentileri var. Realite var. Halka rağmen siyaset yapma şansınız yok” diye konuştu.

ADAY BELİRLEME SÜRECİ

Seçim sürecine ilişkin anket çalışmalarının devam ettiğini ve bu araştırma sonuçlarının ortaya bir fotoğraf çıkartacağını belirten Bulut, ittifak ve iş birliği süreçlerinin bir zorunluluk değil ihtiyaç olarak görülmesi gerektiğini ve ihtiyaç olması durumunda da bunun karşılanmasının gerektiğini belirtti.

CHP’den seçilerek hala görev yapan belediye başkanlarına ilişkin anket çalışmaları yapıldığını belirten Bulut, “O ilçe veya ilin parti oy oranı var. Başkanın seçildiği günkü oy oranı var. Sivil toplum kuruluşlarının, parti örgütümüzün görüşlerini alacağız. Sonuçta bir fotoğraf ortaya çıkacak. O bilgiler ışığında yeni döneme ilişkin bir değerlendirme olacak” dedi.

"PARTİYE GENÇ KESİMDE İLGİ ARTTI"

Genel başkan ve parti yönetiminin değiştiği kurultay sonrasında yapılan araştırmalarda CHP’ye özellikle genç kesimde ilginin arttığını tespit ettiklerini belirtti.

"ŞEFFAF BİR POLİTİKA İZLEYECEĞİZ"

Takvimlerinde şu anda HEDEP yönetimi ile planlanan bir görüşme olmadığını belirten Bulut bu konuda açık ve şeffaf ilişkilerden yana olduklarını vurguladı:

"CHP’nin isminin terör örgütleri ile birlikte anılmasına da tepki gösteren Burhanettin Bulut, genel seçimler öncesi kirli propagandalarla bu yönde pek çok iftira ve haksız suçlamayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Bulut, “Kürt deyince PKK mı anlamak lazım. Bu mantık, bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük. Bunun korku politikasına dönmemesi lazım. İnandığınız neyse onu ifade etmek lazım. Biz şeffaf bir politika izleyeceğiz. Açık mesaj vermeyi tercih ediyoruz. Bu ülkedeki her kesi aynı, eşit koşullarda görüyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem