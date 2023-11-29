Mersin’de operasyon: 38 gözaltı

Mersin’de çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 38 kişi gözaltına alındı.

Mersin’de operasyon: 38 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda 38 kişiyi tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda 42 suçtan 2 yıldır aranan ve hakkında 52 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile birlikte 38 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: İHA

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