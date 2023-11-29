AYM'den Orhan Aydın'ın Rıza Sarraf sözlerine 'ifade özgürlüğü' kararı: Mahkeme tazminat ödeyecek

Rıza Sarraf hakkında attığı tweetlerden ötürü manevi tazminat ödemek durumunda kalan Orhan Aydın için AYM, 'ifade özgürlüğünün ihlali' kararı verdi. Mahkeme Aydın'a tazminat ödeyecek.

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AYM'den Orhan Aydın'ın Rıza Sarraf sözlerine 'ifade özgürlüğü' kararı: Mahkeme tazminat ödeyecek

Oyuncu ve tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'ın Rıza Sarraf hakkında söylediği sözlerden ötürü verdiği tazminat hakkında 'ifade özgürlüğünün ihlali' kararı verildi.

Orhan Aydın, 17-25 Aralık sürecinde de sıkça adı geçen, hakkında 2016 yılında banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçundan ABD'de tutuklanan Rıza Sarraf hakkında bir tweet atmıştı.

Aydın Sarraf için, "Yemlediğiniz Rıza Sarraf'ın İran'daki partneri Babek Zencani idama mahkum ediliyor, siz halen bu rezilin koynundan çıkmıyorsunuz" ve "Rıza Sarraf Türkiye'deki tüm mal varlıklarını satışa çıkarmış. Alan da şerefsizdir, hırsızdır, talancıdır aracı olan da" demişti.

Sarraf bu açıklamalarından dolayı Orhan hakkında "kişilik haklarına saldırdığı" iddiasıyla dava açmıştı.

Görülen mahkeme sonucu, Aydın'ın kullandığı 'rezil' ifadesinden ötürü 3 bin TL manevi tazminat kararı verilmişti.

Evrensel'den alınan habere göre, Anayasa Mahkemesi (AYM), mahkemenin Aydın için verdiği kararı 'ifade özgürlüğünün ihlali' olarak değerlendirdi.

AYM, mahkeme kararını iptal ederek Aydın'a 15 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

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