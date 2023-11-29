Sen misin İsrail'e devam eden sevkiyatları duyuran: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteci Metin Cihan hakkında suç duyurusu

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi, İsrail’e sevkiyata devam eden gemileri ifşa eden gazeteci Metin Cihan hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, Metin Cihan’a ‘Hakaret’ ve ‘İftira’ suçlamalarından dava açılması talep edildi.

Cihan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda 17 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanenin bombalanması üzerinden İsrail’i kınarken, oğlu Burak Erdoğan’a ait geminin İsrail limanında yükleme yaptığını yazmıştı.

Cihan, hakkında yapılan suç duyurusuna ilişkin de paylaşımda bulunarak şunları söyledi:

"Konu ben değilim arkadaşlar. konu gazze bombalanırken burak erdoğan'ın şirketine ait geminin israil aşdod limanından yükleme yapıyor olması. lütfen bunu hiç unutmayalım."