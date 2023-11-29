ABD askeri uçağı Japonya açıklarında düştü

ABD askeri uçağı Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü. Uçakta 8 kişinin olduğu açıklandı.

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ABD askeri uçağı Japonya açıklarında düştü

Jiji Haber Ajansı ve Japon medyasının Japonya Sahil Güvenliği'ne dayandırdığı haberine göre, ABD askeri Osprey uçağı Çarşamba günü Japonya'nın Yakushima adası yakınlarında okyanusa düştü.

Sahil güvenlik sözcüsü, gemidekilerin güvenliği de dahil olmak üzere olayla ilgili daha fazla ayrıntıya sahip olmadıklarını bildirdi.

Japonya basınında yer alan habere göre, kazanın yerel saatle 14.47 dolaylarında meydana geldiği belirtilirken yerel sakinler, uçağın denize düştüğü sırada sol motorundan ateş çıktığını bildirdi.

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