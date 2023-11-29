Tayyibe Merve Çakar Zafer Partisi'nden istifa etti: Mobbinge uğradığını açıkladı

Tayyibe Merve Çakar, uğradığı mobbing sonucu Zafer Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

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Tayyibe Merve Çakar Zafer Partisi'nden istifa etti: Mobbinge uğradığını açıkladı

Zafer Partisi’nden milletvekili adayı olan Tayyibe Merve Çakar, uğradığı mobbing sonucu partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Zafer Partisi İstanbul 1. Bölge 28. Dönem Milletvekili Adayı olan Tayyibe Merve Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu.

Çakar, şu açıklamayı yaptı:

"İlçe Başkanlığı, Üst Kurul Delegeliği ve Milletvekili Adaylığı görevlerinde bulunduğum Zafer Partisi’nden, uğradığım mobbing nedeniyle üzülerek istifa ediyorum. Güzel anlar yaşadık, güzel dostluklar elde ettik, baki kalması tek temennim."

Kaynak: Gerçek Gündem

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