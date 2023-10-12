AKPM'de Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına engel olanlar için yaptırım talebi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) genel kurulu bugün, Türkiye'ye yönelik son derece ciddi yaptırımları içeren "Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısı" başlıklı karar tasarısını tartışarak karara bağlayacak.

Karar tasarısında; Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği üyeleri ülkelerinden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına rağmen Türkiye’de cezaevinde tutulan Osman Kavala’nın serbest bırakılmamasında rolü olan Türk yetkililere yaptırım uygulanması isteniyor.

AKPM acil tartışma gündemindeki tasarı kabul edildiği takdirde, Konsey ve AB üyesi ülkeler, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala'nın özgür kalmasını önleyen her bir kişiye yönelik yaptırımları uygulamakla yükümlü olacak.

AKPM Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu raportörü Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu'ndan Avusturyalı parlamenter Petra Bayr tarafından hazırlanan tasarıda, Kavala’nınn serbest bırakılmamasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) sisteminin işleyişine zarar verdiğine vurgu yapıldı.

Kavala’nın tutukluluğunun Türkiye’de bağımsız yargının ve hukuk devleti ilkesini de “baltaladığı” kaydedilen tasarıda, Kavala’nın 1 Ocak 2024’e kadar serbest kalmaması halinde AKPM üyesi Türk parlamenterlerin bir sonraki genel kurul toplantısında mazbatalarının tartışmaya açılıp sorgulanması çağrısı da yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) daha önce aldığı kararlarda, Gezi davasından suçlu bulanan Kavala'nın haksız yere mahkum edildiğini belirterek, Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetmişti.

AİHM kararına rağmen Türkiye'nin Kavala'yı serbest bırakmaması üzerine, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye aleyhine "ilhal süreci" başlatmıştı.