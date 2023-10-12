Özgürlük Yürüyüşü'nde 12'inci gün: Erkan Baş bugün 'doğanın talanına' karşı yürüyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın, partisinin Hatay Milletvekili Can Atalay ve Gezi tutsaklarının hukuksuz şekilde tahliye edilmemesine karşı Hatay'dan başlattığı yürüyüş 12’nci günde de devam ediyor.

"Doğanın talanına karşı" Mersin'in Çamalan Köyü'nde başlayan 12. gün yürüyüşü, Gülek'ten Akçatekir'e devam ediyor.

Erkan Baş'a bugünkü Özgürlük Yürüyüşü'nde Yeşiller Partisi Kurucu Eş Sözcüsü Koray Doğan Urbarlı da eşlik ediyor.