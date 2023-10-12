Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde saat 14.04'te 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD verilerine göre saat 14.04'te merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Van Gölü - [04.01 km] Tuşba (Van)
Tarih:2023-10-12
Saat:14:04:04 TSİ
Enlem:38.906 N
Boylam:43.501 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/fcMtDBjlkH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 12, 2023
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Van'ın Akçift ilçesinde 4.6 büyüklüğü olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 12, 2023
AKCIFT-(VAN) https://t.co/aHqy7cY7JP
12.10.2023, 14:04:03 TSİ
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Son Güncelleme: