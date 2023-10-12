Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 14.04'te 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.

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Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre saat 14.04'te merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Van'ın Akçift ilçesinde 4.6 büyüklüğü olarak açıkladı.

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