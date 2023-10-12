Çöp evden dram çıktı: Ne olduğunu ben de bilmiyorum

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde yaşayan 78 yaşındaki Yıldız Özgen’in eşi Mehmet, 20 sene önce hayatını kaybetti. Eşinden birçok apartman dairesi kalan yaşlı kadın Reşatbey Mahallesi Çekmegil Apartmanı’nda oturmaya başladı.



Son zamanlarda şikayetler arttı

İlk yıllarda hiçbir sorunu olmayan Özgen’in son yıllarda yaşa bağlı ortaya çıkan ‘Alzheimer’ hastalığı nedeniyle evi adeta çöp eve dönüştü. Son aylarda ise kokudan şikayet eden apartman sakinleri CİMER’e yazarak konuyu bildirdi. Seyhan Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri de dün eve gelerek yaşlı kadını ikna etti ve belediyenin temizlik ekibi evi temizledi.



2 kamyon çöp çıktı

Evden 2 kamyon çöp çıkarken evin duvarında 1983 yılına ait takvimin asılı olduğu, birçok eşyanın da eski olduğu görüldü.



“Nasıl oldu böyle hatırlamıyorum”

Evi temizlenirken İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yıldız Özgen, “Eşim çok uzun yıllar önce vefat etti. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kimsem yok. Bu çöp tek benim evimden çıkmadı. Ekipler herkesin evini temizliyor. Nasıl oldu böyle hatırlamıyorum” dedi.

Öte yandan apartman sakinleri yaşlı kadının maddi durumunun çok iyi olduğunu ancak ‘Alzheimer’ hastalığına yakalandıktan sonra evinin bu hale geldiğini, kimsesi olmadığı içinde bir başına hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.

Kaynak: İHA