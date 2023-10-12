Çöp evden dram çıktı: Ne olduğunu ben de bilmiyorum

Adana’da yaşayan 78 yaşındaki bir kadının evi, çöplüğe dönüştü. Komşuların CİMER’e şikayeti üzerine yetkililer tarafından temizlenen evden 2 kamyon çöp çıktı. Yaşlı kadın, “Eşim öldükten sonra yalnız kaldım. Tek benim evim böyle değil." dedi.

Son Güncelleme:
><

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde yaşayan 78 yaşındaki Yıldız Özgen’in eşi Mehmet, 20 sene önce hayatını kaybetti. Eşinden birçok apartman dairesi kalan yaşlı kadın Reşatbey Mahallesi Çekmegil Apartmanı’nda oturmaya başladı.

Son zamanlarda şikayetler arttı

İlk yıllarda hiçbir sorunu olmayan Özgen’in son yıllarda yaşa bağlı ortaya çıkan ‘Alzheimer’ hastalığı nedeniyle evi adeta çöp eve dönüştü. Son aylarda ise kokudan şikayet eden apartman sakinleri CİMER’e yazarak konuyu bildirdi. Seyhan Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri de dün eve gelerek yaşlı kadını ikna etti ve belediyenin temizlik ekibi evi temizledi.

2 kamyon çöp çıktı

Evden 2 kamyon çöp çıkarken evin duvarında 1983 yılına ait takvimin asılı olduğu, birçok eşyanın da eski olduğu görüldü.

“Nasıl oldu böyle hatırlamıyorum”

Evi temizlenirken İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yıldız Özgen, “Eşim çok uzun yıllar önce vefat etti. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kimsem yok. Bu çöp tek benim evimden çıkmadı. Ekipler herkesin evini temizliyor. Nasıl oldu böyle hatırlamıyorum” dedi.
Öte yandan apartman sakinleri yaşlı kadının maddi durumunun çok iyi olduğunu ancak ‘Alzheimer’ hastalığına yakalandıktan sonra evinin bu hale geldiğini, kimsesi olmadığı içinde bir başına hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Dilan Polat ve Engin Polat'tan jet açıklama: 'Can güvenliğimiz yok' Dilan Polat ve Engin Polat'tan jet açıklama: 'Can güvenliğimiz yok'
Hamas'ın saldırılarında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti, 1 yurttaş kayıp Hamas'ın saldırılarında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti, 1 yurttaş kayıp
Yeni servet kapısı... 450 dekarda üretimi yapıldı! Hasadı yeni başladı 1,5 ton ürün bekleniyor Yeni servet kapısı... 450 dekarda üretimi yapıldı! Hasadı yeni başladı 1,5 ton ürün bekleniyor
Trabzonspor teknik direktör Bjelica ile yollarını ayırdı Trabzonspor Bjelica ile yollarını ayırdı
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar tek tek açıkladı: Emekliye dev promosyon müjdesi Bankalar tek tek açıkladı: Emekliye dev promosyon müjdesi
35 yıl gizlenen gerçek: Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden kızı olduğu ortaya çıktı! 35 yıl gizlenen gerçek: Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden kızı olduğu ortaya çıktı!
Kiracılar dikkat: Ev sahibi ve emlakçı birlik oldu, akılalmaz oyun Ev sahibi ve emlakçı birlik oldu, akılalmaz oyun
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi: İşte düğünden kareler Melek Mosso evlendi: İşte düğünden kareler
Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı: 3 şirketi sahteymiş! Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı: 3 şirketi sahteymiş!