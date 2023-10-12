Türk Yahudi Toplumu duyurdu: İsrail'de hayatını kaybeden Türk vatandaşının kimliği belli oldu

İsrail Büyükelçiliği Hamas'ın saldırılarında 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini, 1 yurttaşın da kayıp olduğunu bildirdi. Türk Yahudi Toplumu sosyal medyadan yaptığı açıklamada saldırılarda hayatını kaybeden yurttaşın kimliğini açıkladı.

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Türk Yahudi Toplumu duyurdu: İsrail'de hayatını kaybeden Türk vatandaşının kimliği belli oldu

İsrail-Filistin arasındaki savaş sürerken, İsrail Büyükelçiliği 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini, 1 Türk vatandaşının da kayıp olduğunu duyurdu.

İsrail Büyükelçiliği, Hamas’ın 7 Ekim’deki terör saldırısında bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, bir Türk vatandaşından da haber alınamadığını bildirdi.

İSRAİL'DE HAYATINI KAYBEDEN YURTTAŞIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İsrail Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği bir yurttaşın ise kayıp olduğu bildirilmişti.

Türk Yahudi Toplumu’ndan yapılan açıklamaya göre, hayatını kaybeden Türk vatandaşının 1972 yılında İsrail’e yerleşen Avraam Avi Zakuto olduğu açıklandı.

Türk Yahudi Toplumu’ndan yapılan duyuruda, “7 Ekim Cumartesi sabahı İsrael’de yaşanan terör saldırısında 1972 yılında ailece İsrael’e yerleşen Türk vatandaşı, kardeşimiz Avraam Avi Zakuto’yu z’l da 52 yaşında kaybettik” denildi.

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