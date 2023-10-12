Trabzonspor teknik direktör Bjelica ile yollarını ayırdı

Trabzonspor’da son 16 maçta 8 galibiyet 8 mağlubiyet alan teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar alacakları karşılığında yollar ayrıldı.

Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada “Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Nenad Bjelica arasındaki 19.04.2023 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesi, sezon sonuna kadar olan alacakları karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir” denildi.