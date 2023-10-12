Trabzonspor teknik direktör Bjelica ile yollarını ayırdı

Trabzonspor’da son 16 maçta 8 galibiyet 8 mağlubiyet alan teknik direktör Nenad Bjelica ile yollar ayrıldı.

Trabzonspor teknik direktör Bjelica ile yollarını ayırdı

Trabzonspor’da son 16 maçta 8 galibiyet 8 mağlubiyet alan teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar alacakları karşılığında yollar ayrıldı.

Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada “Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Nenad Bjelica arasındaki 19.04.2023 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesi, sezon sonuna kadar olan alacakları karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir” denildi.

Etiketler
Trabzonspor
Rekabet Kurulu'ndan su sektöründe faaliyet gösteren 3 şirkete soruşturma Rekabet Kurulu'ndan su sektöründe faaliyet gösteren 3 şirkete soruşturma
Hasadı yapılan Ayçiçeği tarlalarından ek gelir! Birçok köylü yapmaya başladı Hasadı yapılan Ayçiçeği tarlalarından ek gelir! Birçok köylü yapmaya başladı
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme: Savcının istediği cezalar belli oldu Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme: Savcının istediği cezalar belli oldu
Nohudu böyle pişirin yiyen herkes sırrını soracak! 55 yıllık aşçıdan tüyo Nohudu böyle pişirin yiyen herkes sırrını soracak! 55 yıllık aşçıdan tüyo
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar tek tek açıkladı: Emekliye dev promosyon müjdesi Bankalar tek tek açıkladı: Emekliye dev promosyon müjdesi
35 yıl gizlenen gerçek: Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden kızı olduğu ortaya çıktı! 35 yıl gizlenen gerçek: Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden kızı olduğu ortaya çıktı!
Kiracılar dikkat: Ev sahibi ve emlakçı birlik oldu, akılalmaz oyun Ev sahibi ve emlakçı birlik oldu, akılalmaz oyun
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi: İşte düğünden kareler Melek Mosso evlendi: İşte düğünden kareler
Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı: 3 şirketi sahteymiş! Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı: 3 şirketi sahteymiş!