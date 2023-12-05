Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi: Perşembe günü Meclis'te açıklama yapacak

İYİ Parti yönetimi tarafından disipline sevk edilen Ümit Dikbayır, partiden ihraç edildi. Dikbayır, Perşembe günü Meclis'te açıklama yapacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi: Perşembe günü Meclis'te açıklama yapacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik sözleriyle sebebiyle disipline sevk edilen Ümit Dikbayır için karar çıktı.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkındaki iddiaları inceleyen İYİ Parti Disiplin Kurulu, Dikbayır’ın partiden ihracına karar verdi.

İhraç kararı ile ilgili yarın İYİ Parti’den açıklama yapılması bekleniyor.

Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'ye sunduğu savunma ortaya çıktı: 'Esma Bekar'ın kocası ile...'Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'ye sunduğu savunma ortaya çıktı: 'Esma Bekar'ın kocası ile...'Siyaset

DİKBAYIR: PERŞEMBE GÜNÜ MECLİS'TE AÇIKLAMA YAPACAĞIM

Ümit Dikbayır kararın ardından yaptığı ilk açıklamada, “İYİ Parti’yi medyada yıpratan ve kamuoyunda yaptığı açıklamalar” nedeniyle ihraç edildiğini söyledi. Dikbayır, perşembe günü TBMM’de konuya ilişkin açıklama yapacağını da belirtti.

Ümit Dikbayır, kurucusu olduğu İYİ Parti MDK kararını yargıya taşıyıp taşımayacağına ilişkin soruya, “Bilmiyorum, düşüneceğim” karşılığını verdi.

Ümit Dikbayır'dan tartışma yaratacak iddialar: Parayla milletvekilliği mi satıldı?Ümit Dikbayır'dan tartışma yaratacak iddialar: Parayla milletvekilliği mi satıldı?Siyaset

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın Genel Başkan Meral Akşener'in imzasıyla tedbirli ve kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirdi.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener' in aile bireylerinin, ayrıca özel kalem müdürü ve eşinin banka hesaplarını incelettirdiği, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinden şahsına, ailesine ve üçüncü kişilere ihale veya iş alınmasına aracılık ettiği ve parti kasasında paranın eksik olduğu iddia ediliyordu.

Ümit Dikbayır: Ben paşa paşa istifa ederim ama önce Akşener özür dileyecekÜmit Dikbayır: Ben paşa paşa istifa ederim ama önce Akşener özür dileyecekSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İYİ Parti Meral Akşener Ümit Dikbayır
Son Güncelleme:
İYİ Parti, ittifak kararında ısrarcı: Kararımız kesin, dönüş yok İYİ Parti, ittifak kararında ısrarcı: Kararımız kesin, dönüş yok
Apar topar TRT1 dizisi Gönül Dağı'na veda etti! Yeni adresi orası olacak Apar topar TRT1 dizisi Gönül Dağı'na veda etti! Yeni adresi orası olacak
Çamaşır makinesindeki kireç sorununu yok ediyor! 1 bardağın yarısı bile yeter Çamaşır makinesindeki kireç sorununu yok ediyor! 1 bardağın yarısı bile yeter
Yılmaz Büyükerşen adaylık başvurusunu yaptı Yılmaz Büyükerşen adaylık başvurusunu yaptı
ÇOK OKUNANLAR
ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları!
Naci Görür ağlaya ağlaya anlattı: '18 ilin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak' Naci Görür ağlaya ağlaya anlattı: '18 ilin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak'
2024'ün en şanslı 3 burcu belli oldu 2024'ün en şanslı 3 burcu belli oldu
Milyonlarca emekliyi bekleyen büyük tehlike: 2024'te emekli maaşları ne kadar olacak? Milyonlarca emekliyi bekleyen büyük tehlike!
İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat