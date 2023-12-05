Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi: Perşembe günü Meclis'te açıklama yapacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik sözleriyle sebebiyle disipline sevk edilen Ümit Dikbayır için karar çıktı.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkındaki iddiaları inceleyen İYİ Parti Disiplin Kurulu, Dikbayır’ın partiden ihracına karar verdi.

İhraç kararı ile ilgili yarın İYİ Parti’den açıklama yapılması bekleniyor.

DİKBAYIR: PERŞEMBE GÜNÜ MECLİS'TE AÇIKLAMA YAPACAĞIM

Ümit Dikbayır kararın ardından yaptığı ilk açıklamada, “İYİ Parti’yi medyada yıpratan ve kamuoyunda yaptığı açıklamalar” nedeniyle ihraç edildiğini söyledi. Dikbayır, perşembe günü TBMM’de konuya ilişkin açıklama yapacağını da belirtti.

Ümit Dikbayır, kurucusu olduğu İYİ Parti MDK kararını yargıya taşıyıp taşımayacağına ilişkin soruya, “Bilmiyorum, düşüneceğim” karşılığını verdi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın Genel Başkan Meral Akşener'in imzasıyla tedbirli ve kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirdi.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener' in aile bireylerinin, ayrıca özel kalem müdürü ve eşinin banka hesaplarını incelettirdiği, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinden şahsına, ailesine ve üçüncü kişilere ihale veya iş alınmasına aracılık ettiği ve parti kasasında paranın eksik olduğu iddia ediliyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem