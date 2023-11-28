Ümit Dikbayır: Ben paşa paşa istifa ederim ama önce Akşener özür dileyecek

İYİ Parti'de yaşanan kriz yeni bir boyuta taşındı. Partinin tartışmalı ismi Ümit Dikbayır'dan istifa açıklaması geldi.

Ümit Dikbayır: Ben paşa paşa istifa ederim ama önce Akşener özür dileyecek

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, hukukçu Başar Özbey, tv100.com yazarları Hacı Yakışıklı ve Barış Yarkadaş, iletişimci-yazar Ferhat Murat, tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'na konuk oldu. İYİ Parti'de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Deniz Gürel'e özel açıklamalarda bulundu.

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Ümit Dikbayır, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"BEN PAŞA PAŞA İSTİFA EDERİM AMA ÖNCE MERAL AKŞENER ÖZÜR DİLEYECEK."

‘’Sedat Aksakallı sürecin iyi yönetilemediğini söylemiş. Peki, ben bu olanı biteni hak ettim mi? Bu taciz iddiaları Kürşat Zorlu’ya ya da Sedat Aksakallı’ya atılsaydı ne yaparlardı? Sessiz mi kalacaklardı? Şimdi ellerini yıkayıp çıkmak istiyorlar, yok öyle! Benim ailemi ne kadar üzdüklerinden haberleri var mı? Sayın Genel Başkan Meral Akşener çıkacak, özür dileyecek. Ben paşa paşa istifa ederim. Ama önce özür dileyecek. Ve o kumpasçılardan hesap soracak. Taciz iftirası atan iki yalancı şahitten de, o kızdan da şikayetçi olacağım. Hem ceza hem de tazminat davası açacağım. Beni aklamadan ben bu işin peşini bırakmam. Hele o adi taciz iddiasıyla ilgili konunun sonuna kadar gideceğim.’’

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