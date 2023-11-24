İYİ Parti'de büyük kaos: Akşener'in Özel kalemi Esma Bekar'dan Ümit Dikbayır'a jet yanıt

İYİ Parti'de kesin ihraçla disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı’nın iş insanlarından kayıt dışı para toplayıp Akşener’in özel kalemine ve kalemin eşine verdiğini iddia ederek, "Kendi ilçemdeki belediyemle işim yok benim. Olabilir mi böyle bir şey? Benim bunlara ihtiyacım da yok. Sedat Aksakallı’ya dedim ki; benim belediyelerle işim yok. Olamaz, uğraşmam da. Varsa çıkarın ortaya ben yine gereğini yaparım. Benim, ailemin, sülalemin böyle bir ticari ilişkisini çıkarsınlar ben bugün milletvekilliğinden istifa edeceğim. Bakın, bu kadar büyük konuşuyorum" demişti.

Dikbayır, sözkonusu iddiaları katıldığı TV100 yayınında dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in özel kalemi Esma Bekar ise Dikbayır'ın iddialarına yanıt verdi.

Bekar, X hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bugün akşam TV100 kanalında yayınlanan Ümit Dikbayır’ın katıldığı programda, benim ve eşim hakkında öncelikle kişilik haklarımıza yönelik, pek çok gerçek dışı, asılsız iddialar ve dayanaksız beyanlar ileri sürüldüğünü yakın çevremden işitmiş durumdayım. Bugün itibarıyla bu iddia ve beyanlara karşı hukuki süreci avukatımız aracılığı ile başlatmış bulunuyoruz. Konunun, hukuka intikal ettiğini kamuoyu ile paylaşmak isterim."