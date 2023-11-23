Özgür Özel'den ittifak açıklaması: 'El birliği ile o kelimeyi bayağı yıprattık'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV canlı yayınında Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlıyor.

Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

"(Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasında Mayıs seçimleri öncesi imzalanan protokole ilişkin) Bu protokolden haberdar olmadığımızı kamuoyuna açıklamıştım. Geçirdiğimiz kurultay sürecinde de bu konu oldu ama bunu bir siyasi parti kendisi için gündemde kalma aracına çevirmek istiyor. Ben böyle bir şeyin tarafı olmak istemem.

Beyefendi şimdi protokolü falan yayınlamış. O kendisini gündeme getirmek istiyor ama ben o tartışmanın tarafı olmam. Cumhuriyet Halk Partililer benim atanmışlarla değil, seçilmişlerle yöneteceğimi, bir daha gizli protokoller yapılmayacağını söylemiştim. Geriye dönüp de o konuya saplanmanın anlamı yok.

AKŞENER-YAVAŞ GÖRÜŞMESİ

Mansur Yavaş, Meral Akşener'e selamlarımı iletti. Ankara için bir işbirliği talebinde bulunmadı.

İTTİFAK TARTIŞMALARI

Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağız. Çünkü ittifak kelimesi çok yoruldu. El birliği ile o kelimeyi bayağı yıprattık. İttifak kelimesi artık çok olumlu çağrışım yapmıyor seçmenin kulağında. Ben ‘iş birliği' kelimesini kullanmayı tercih ediyorum.

Seçim bölgelerine özel iş birlikleri yapılabilir. Bu iş birliğinde mümkünse iki parti ama özel bir gereklilik varsa belki bazen üçe çıkabilir ama genelde iki partinin iş birliğinin, güç birliğinin doğru olacağını düşünüyorum.

İş yerel seçim olduğunda bir sorumluluğumuz var hep beraber. O sorumluluk da şu: Ben kazanmazsam, sen kazanmazsan, biz kazanmazsak o kazanacak. O kim? Recep Tayyip Erdoğan. Muhalif seçmen, Erdoğan'ın üzerinde helikopterle uçup Araplara kupon arsa rezerve etmesini istemeyen seçmen. Bu seçmen, bizim ona kaybetmemize tahammül edemez. O zaman ne yapacağız? Yerel seçimlerde iş birlikleri yapmalıyız. Kaybettirecek formüller üzerinde durmak bize yakışmaz.

Ben Meral Hanım’la, Sayın Genel Başkan’ımızla, onun deyimiyle Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de ben üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Umutla baktığım bir süreç. Mümkün olan en kısa sürede yapmalıyız. Olmazsa dünyanın sonu değil.

ERDOĞAN'IN 50+1 ÇIKIŞI

Erdoğan, MHP'den kurtulmaya çalışıyor. Türkiye'de çok önemli bir yoksulluk var, enflasyon var. Türkiye'nin gündemi bambaşka, bunlar gündemi başka bir şey ile meşgul ediyorlar. Memleketi meşgul etmeyin. Aranızda ne konuşursanız konuşun. Ben bunların ne ayrılığına ümit bağlarım, ne birlikteliklerinden tasa duyarım. Esas mesele bizim ne yapacağımız.

"BUGÜN ÇOK BÜYÜK BİR CENDERENİN İÇİNDEYİZ"

Bundan sonra CHP'yi gördüğünüz yerde hem etkin, hem yetkin, hem enerjik; sadece mecliste, sadece kürsüde değil, sahada, tarlada, sokakta göreceksiniz. Türkiye'de tarım, iş gücü, ulaştırma, akaryakıt maliyetleri, enerji maliyetleri, kuraklık ve yanlış planlama yüzünden kendi vatandaşımızın tarım yapabilme, hayvancılık yapabilme imkanları da ortadan kalktığı için bugün çok büyük bir cenderenin içindeyiz.

Türkiye'de artık bambaşka bir siyasi anlayışın gelip, Türkiye'yi büyütmesi, Türkiye'yi kalkındırması, ekonomiyi ayağa kaldırması ve bölüşüme müdahale etmesi gerekiyor. Zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu bir Türkiye yerine artık büyümeden geniş kitlelerin pay alması gerekiyor."