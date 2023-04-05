Kılıçdaroğlu'nun ardından İmamoğlu'ndan da Akşener'e tam destek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, Millet İttifakı ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırıyla ilgili yaptığı "Şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak" paylaşımına destek verdi.

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Kılıçdaroğlu'nun ardından İmamoğlu'ndan da Akşener'e tam destek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Twitter hesabından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak" notunun yer aldığı sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, Milletin sesini hiç kimse susturamaz" mesajını yayınladı.

NEDEN BU MESAJI YAYINLADI?

Meral Akşener, bugün Meclis Grup Toplantısı'nda partisinin İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan saldırıyla ilgili tepkisini kürsüye getirdiği tabanca mermilerini göstererek dile getirdi. Eline aldığı mermi kovanlarını gösteren Akşener şu açıklamayı yapmıştı:

“Bunca engeli, aştıktan sonra şimdi bize bu kurşun mu dur diyecek? Söyleyin, Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak? Söyleyin, Ömer Halisdemir korktu mu? Bunca ahlaksızlığa, göğüs gerdikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek? Söyleyin Özgecan’lar, Şule’ler, Ceren’ler sindi mi? Bunca tuzağı bozduktan sonra şimdi bizi, bu kurşun mu öldürecek? Söyleyin, Gaffar Okkan’lar, Uğur Mumcu’lar, öldü mü? Bunca hainliğin, üstesinden geldikten sonra şimdi bizi millî misakımızdan bu kurşun mu vazgeçirecek? Söyleyin Eren Bülbüller, Yasin Börü’ler, Aybüke Öğretmen’ler, vazgeçti mi? Bunca nifakı, bunca fitneyi, hakikatin ışığıyla yendikten sonra şimdi bizi bu kurşuna adres verenler mi ayıracak? Söyleyin hilalle yıldız hiç ayrıldı mı?” 

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