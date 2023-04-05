Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül'ü ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 12.00’de Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Mustafa Sarıgül ile görüşecek.

NE OLMUŞTU?

Sarıgül, bir ay önce yaptığı açıklamada "Bu geçiş dönemi için en uygun aday Kemal Kılıçdaroğlu’dur" diyerek CHP Genel Başkanı'na destek vermişti.

Kılıçdaroğlu, adaylığı ilan edildikten sonra HDP'yi, Milli Yol Partisi'ni, Bağımsız Türkiye Partisi'ni ve Memleket Partisi'ni ziyaret etmişti.