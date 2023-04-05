Ümit Özdağ'dan YSK Başkanına ziyaret: 'Başka yerlerde kayıtları gözüküyor'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, YSK Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti. Özdağ, YSK Başkanı Yener'e, Suriye'de görevli askerlerin başka ülkelerde kayıtlı gözüktüğü iddialarını sordu.

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Ümit Özdağ'dan YSK Başkanına ziyaret: 'Başka yerlerde kayıtları gözüküyor'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, Suriye'de görevli askerlerin başka ülkelerde kayıtlı gözüktüğü iddialarıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti.

Başkan Yener'i ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Özdağ, Suriye'de görevli olan bazı askerlerin kayıtlarının, başka ülkelerde gözüktüğüne dair kendilerine ulaşan şikayetler bulunduğunu söyledi.

Özdağ, "Sayın Başkan, bu askerlerimizin görev kimlikleri veya nüfus cüzdanlarıyla sınırdaki oy sandığına gittikleri zaman diledikleri gibi oy kullanabileceklerini, oy kullanmalarının önünde herhangi bir başka yerde kayıtlı görünmelerinin engel teşkil etmeyeceğini ifade etti" diye konuştu.

YSK Başkanı Ahmet Yener'e, "bu askerlerin neden başka yerlerde kayıtlı gözüktüklerini" sorduğunu kaydeden Ümit Özdağ, "bu konuda YSK'nın sorumluluğunun bulunmadığı, adreslerin, kişi ve kurumların beyanlarıyla ilişkili olduğu" yanıtını aldığını aktardı.

SİNAN OĞAN, DİĞER CUMHURBAŞKANI ADAYLARINDAN RANDEVU TALEP EDECEK

Ümit Özdağ, seçimin güvenliğiyle ilgili bundan sonra da Zafer Partisi ve Ata İttifakı olarak en yüksek derecede hassasiyet göstereceklerini dile getirdi.

YSK'ya gelirken Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile görüştüğünü belirten Özdağ, "Sinan Bey de hem Cumhur İttifakı Adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan hem Millet İttifakı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hem de Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce'den seçim güvenliğini görüşmek üzere randevu isteyeceğini bana ifade etti" dedi.

Kaynak: AA

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Ümit Özdağ
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