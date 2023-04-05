'Katilini bulacağım' demişti: Akşener, Sinan Ateş'in eşi ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le partideki makamında görüştü.

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'Katilini bulacağım' demişti: Akşener, Sinan Ateş'in eşi ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 30 Aralık 2022'de Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile İYİ Parti Genel Merkezi’ndeki makamında bugün görüştü.

Görüşmede Ayşe Ateş'in; Sinan Ateş davasını yakından takip ettiği ve Ankara'nın birçok yerinde İYİ Parti'nin hazırladığı Sinan Ateş'in fotoğrafının yer aldığı "Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız" yazılı afişlerin billboardlara asılmasından dolayı Akşener'e teşekkür ettiği bildirildi.

Soruşturma halen tamamlanamadığı için Sinan Ateş cinayeti halen aydınlatılabilmiş değil.

Kaynak: ANKA

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