Depremi de ranta çevirmekten geri durmadılar: AKP'li belediyenin depremzedeler için iftar ihalesi yine AKP'li bir isme gitti

Gazianep Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelere iftar yemeği hazırlama ve dağıtım ihalesi yine AKP'li bir isme gitti.

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Depremi de ranta çevirmekten geri durmadılar: AKP'li belediyenin depremzedeler için iftar ihalesi yine AKP'li bir isme gitti

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremin ardından başlatılan yardım kampanyalarını da fırsata çevirmekten geri durmadı. Depremin büyük yıkıma uğrattığı İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için açılan iftar yemeği hazırlama ve dağıtım ihaleleri, AKP İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Zehra Mart’ın şirketine verildi.

Birgün’den Okan Yücel’in haberine göre, 3 Nisan’da imzalanan sözleşmeye göre yaklaşık maliyeti 13 milyon 800 bin TL olan iş için Mart’ın firması Zerafet Yemek Organizasyon Taşımacılık Temizlik Gıda Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi, ihaleyi 6 milyon 750 bin TL’lik teklifle kazandı. İhale, 22 Mart’ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda yapıldı.

DAHA ÖNCE DE BENZER İHALELER AYNI İSME GİTMİŞTİ

2018'de kurulan şirket, daha önce de AKP’li belediyeden iftar yemeği organizasyonu ihaleleri almıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin benzer içeriklerle 2018 - 2020 yılları arasında arasında açtığı ihalelerden 7'sini alan şirketin o dönem kazandığı ihalelerin toplamı 1 milyon 622 bin TL'yi bulmuştu.

Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre 3 Ocak 2018’de kurulan şirket yaklaşık bir buçuk yıl sonra sermaye artırımına gitmişti.

 
 

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