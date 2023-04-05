Türkiye hava sahası, Süleymaniye Havalimanı’nı kullanacak uçaklara kapatıldı

Dışişleri Bakanlığı, Türk hava sahasının Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş kalkış için kullanacak uçaklara kapatıldığını duyurdu. Kararın ilk aşamada 3 Temmuz 2023’e kadar geçerli olacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır. Sözkonusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır. İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE PETROL KRİZİ NEDENİYLE IRAK’A TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile yaptığı petrol sevkiyatının izinsiz olduğu gerekçesiyle 30 milyar dolarlık tazminat davası açan Irak yönetimi mahkemece haklı bulundu. Tahkim mahkemesi, Türkiye'nin Irak yönetimine 1,4 milyar dolar ödemesine karar verdi.

Türkiye’nin Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş kalkış için kullanacak uçaklara Türk hava sahasını kapatması, akıllara Irak ile yaşanan petrol krizini getirdi.

Erbil yönetimi de kararı kınayarak, "verilen siyasi hükmün” çözüme hizmet etmediğini açıklamıştı..

Kaynak: İHA