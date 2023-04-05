Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa tepkisi: İsrail’le angajmanımız kesinlikle Filistin davası pahasına olamaz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Bizim İsrail’le angajmanımız kesinlikle Filistin davası pahasına olamaz" dedi.

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Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa tepkisi: İsrail’le angajmanımız kesinlikle Filistin davası pahasına olamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yaptığı baskında birçok Filistinli’nin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "İsrail'in dün Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği, Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal ettiği saldırılar kabul edilemez" dedi.

Çavuşoğlu, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Saldırılar haddini aşmıştır. Takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizim İsrail’le angajmanımız kesinlikle Filistin davası pahasına olamaz, ilkelerimizden taviz veremeyiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Mevlüt Çavuşoğlu İsrail-Filistin gerginlik
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