Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa tepkisi: İsrail’le angajmanımız kesinlikle Filistin davası pahasına olamaz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Bizim İsrail’le angajmanımız kesinlikle Filistin davası pahasına olamaz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yaptığı baskında birçok Filistinli’nin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "İsrail'in dün Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği, Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal ettiği saldırılar kabul edilemez" dedi.
Çavuşoğlu, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Saldırılar haddini aşmıştır. Takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizim İsrail’le angajmanımız kesinlikle Filistin davası pahasına olamaz, ilkelerimizden taviz veremeyiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme:
Avukatı canlı yayında yanıtladı: 'Sedat Peker, söz verdiğinden öte açıklamalar yapma kararlılığında'