Parti görüntüleriyle gündem olmuştu: Başbakan Sanna Marin'den istifa kararı

Finlandiya'da seçimleri kaybeden Başbakan Sanna Marin, Sosyal Demokrat Parti liderliğinden istifa edeceğini ve parlamentoda görev yapacağını açıkladı.

Son Güncelleme:
Parti görüntüleriyle gündem olmuştu: Başbakan Sanna Marin'den istifa kararı

Finlandiya'da görev süresi sona erecek olan Başbakan Sanna Marin, Sosyal Demokrat Parti liderliğinden istifa edeceğini duyurdu.

Marin, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında kariyerine milletvekili olarak devam edeceğini ifade etti.

Eylülde yapılacak parti kongresinde Sosyal Demokrat Parti liderliğinden ayrılacağını belirten Marin, "Seçim sonucu böyle olunca kendi hayatımda yeni bir sayfa açma fırsatı bulduğumu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

FİNLANDİYA'DAKİ SEÇİMLER

Finlandiya'da genel seçimleri muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi yüzde 20,8 ile önde tamamlarken, Gerçek Finler Partisi yüzde 20,1 ve Marin'in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti yüzde 19,9 oy aldı.

Buna göre, 200 sandalyeli Finlandiya parlamentosunda Ulusal Koalisyon Partisi 48, Gerçek Finler Partisi 46, Sosyal Demokrat Parti 43, Merkez Parti 23, Yeşil Birliği 13 ve Sol İttifak 11 vekille temsil edilecek. İsveç Halk Partisinin ise 9 milletvekili çıkarması bekleniyor. Kalan sandalyeler ise Merkez Parti, "Movement Now" partileri ile bağımsız adaylar arasında paylaşıldı.

Finlandiya'da seçimleri lider tamamlayan parti, hükümeti kurmak için önceliğe sahip. Ülkeyi yönetmek için de 200 sandalyeli parlamentoda 100'den fazla vekille bir koalisyon oluşması gerekiyor.

2019 seçimlerini ilk üç sırada tamamlayan partiler sırasıyla Sosyal Demokrat Parti, Gerçek Finler Partisi ve Ulusal Koalisyon Partisi olmuştu.

Partide eğlendiği görüntüler ortaya çıkmıştı: Finlandiya Başbakanı, aklandıPartide eğlendiği görüntüler ortaya çıkmıştı: Finlandiya Başbakanı, aklandıDünya

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Sözcü TV'de yeni ayrılık! Daha yeni gelmişti! Bıraktı gitti. Sözcü TV'de yeni ayrılık! Daha yeni gelmişti! Bıraktı gitti.
Ferit hayranları yıkılacak. Yalı Çapkın dizisine yeni oyuncu.. Ferit hayranları yıkılacak. Yalı Çapkın dizisine yeni oyuncu..
Peru'da hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı artıyor Peru'da hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı artıyor
Yeni kene virüsü tespit edildi! Yeni kene virüsü tespit edildi!
Tokyo’dan Kiev’e 7.6 milyar dolarlık destek Kiev’e 7.6 milyar dolarlık destek
Fransız İçişleri Bakanı Paris'teki Ulu Cami'nin iftarına katıldı Fransız İçişleri Bakanı Paris'teki Ulu Cami'nin iftarına katıldı
ÇOK OKUNANLAR
MetroPOLL'ün son anketleri: Tablo, deprem öncesi günlere dönüşmüş görünüyor MetroPOLL'ün son anketleri: Tablo, deprem öncesi günlere dönüşmüş görünüyor
'AKP'de milletvekili aday listesi ortaya çıktı' iddiası: Savcı Sayan'a kötü haber 'AKP'de milletvekili aday listesi ortaya çıktı' iddiası: Savcı Sayan'a kötü haber
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye'den 26 isim listede! Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye'den 26 isim listede!
Avukatı canlı yayında yanıtladı: 'Sedat Peker, söz verdiğinden öte açıklamalar yapma kararlılığında' Avukatı canlı yayında yanıtladı: 'Sedat Peker, söz verdiğinden öte açıklamalar yapma kararlılığında'
Can Selçuki: Kılıçdaroğlu yarışa önde başlıyor; İnce'nin oylarındaki artışın iki sebebi var 'Kılıçdaroğlu yarışa önde başlıyor; İnce'nin oylarındaki artışın iki sebebi var'