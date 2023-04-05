Fransız İçişleri Bakanı Paris'teki Ulu Cami'nin iftarına katıldı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris'teki Ulu Cami tarafından düzenlenen iftara katıldı.

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Fransız İçişleri Bakanı Paris'teki Ulu Cami'nin iftarına katıldı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Paris Ulu Cami Yöneticisi Chems-Eddine Hafız'ın daveti üzerine bu camide gerçekleşen iftara katıldığını belirtti.

Camide yaptığı konuşmanın görüntüsünün de yer aldığı paylaşımda, Darmanin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron adına ülkedeki Müslümanlara iyi bir ramazan ayı diledi.

Darmanin, ramazanın ailelerin bir araya geldiği ve dayanışma ayı olduğunu dile getirerek, "Sizinle, temsilcileriniz ve tanışmamıza fırsat sağladığınız imamlar günlük diyalog için bu akşam size ayrıca teşekkür edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, meclis kurulundaki hükümete soru faslı sırasında, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili David Giraud, Darmanin'e Telegram'da Müslüman vatandaşlara yönelik saldırı planlayan sohbet gruplarını sormuştu.

Giraud, Darmanin'in söz konusu sohbet gruplarının bir Twitter hesabınca ifşa edilmesinin ardından kapatılması talebi yaptığını söylemiş ve İçişleri Bakanı'nı "en hafif tepkiyi" vermekle suçlamıştı.

Kaynak: AA

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