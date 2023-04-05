İstanbul Barosu Başkanından 'Avukatlar Günü' mesajı

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, '5 Nisan Avukatlar Günü' nedeniyle bugün yazılı açıklama yaptı. “Hukuk devletinin olmazsa olmazı, savunma kurumudur” diyen Saraç, “Bugünün Avukatlar Günü olarak kabul edilmesinin tarihsel dayanağı; İstanbul Barosu'nun ilk Genel Kurulu’nun 5 Nisan 1878’de toplanmasıdır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Baromuz 145’inci yaşına girmektedir” bilgisini paylaştı.

Saraç, “Her türlü temel hakkın savunulması, savunma ve hak arama özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılması, avukatlık mesleğinin sorunlarının çözülmesiyle mümkündür” dedi.

“AVUKATLAR, LAİK HUKUK DEVLETİNİN GÜVENCESİDİR”

Avukatların, yargının kurucu unsuru olduğunu ve bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettiğini anımsatan Saraç, şöyle devam etti:

“Avukatlar, Cumhuriyetimizin kazanımlarının korunmasının, hak ve özgürlüklerin savunulmasının, demokratik ve laik hukuk devletinin güvencesidir. Her türlü temel hakkın savunulması, savunma ve hak arama özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılması, avukatlık mesleğinin sorunlarının çözülmesiyle mümkündür. Baroları ‘numaralandırarak’ bölmeye çalışanlara karşı çıkan ve büyük çoğunluğu oluşturan meslektaşlarımız, 145 yıllık köklü bir çınar olan meslek örgütleri İstanbul Barosu çatısı altında mesleklerini ifa etmeye devam etmişlerdir.”

“ŞEHİT EDİLEN MESLEKTAŞLARIMIZI ŞÜKRANLA ANIYORUZ”

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremler nedeniyle bu yılki Avukatlar Günü’nü buruk kutladıklarını da vurgulayan Saraç, şunları kaydetti:

“Aralarında meslektaşlarımızın da bulunduğu binlerce yurttaşımızı 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. İçimiz yandı ve bir kez daha gördük ki hepimizin gözyaşı aynı renk. Kaybettiğimiz meslektaşlarımızı ve yurttaşlarımızı, görevi başında şehit edilen meslektaşlarımızı, bugün hayatta olmayan tüm baro başkanlarımızı, avukatlık mesleğinin emekçisi meslektaşlarımızı minnet, saygı ve şükranla anıyoruz. Demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin güvencesi olan değerli meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.”

Kaynak: ANKA