İmamoğlu Isparta'da: 'Son 5 yıldır sistemlerini bu memleketin üzerine çökerttiler'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Isparta'da yaptığı konuşmada "Son 5 yıldır sistemlerini bu memleketin üzerine çökerttiler" ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu Isparta'da: 'Son 5 yıldır sistemlerini bu memleketin üzerine çökerttiler'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Isparta'da yurttaşlarla bir araya geldi.

İmamoğlu burada yaptığı konuşmada "Son 5 yıldır sistemlerini bu memleketin üzerine çökerttiler" ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu'nun yaptığı konuşma şöyle: 

"Rahmetli Süleyman Demirel’in memleketinden sesleniyorum. Bir avuç insanın, bir kişilik aklın yönetmeye çalıştığı sistem gidecek; Millet İttifakı gelecek.

Son 5 yıldır sistemlerini bu memleketin üzerine çökerttiler. Bu sistemi tüm kurumlardan söküp atacağımıza söz veriyoruz.

Altılı masadaki partilerin liderlerine teşekkür ediyorum. O sandığa atılan oylar 15 Mayıs sabahı güçlü bir iktidara uyandıracak.

Güçlü bir ittifak var. Hepinizi oraya davet ediyorum. Birileri ayrı gideceğim diyebilir. Ama aranızdan bir kişi bile bu birlikten ayrılmayacaklar. Sizler bu birliğinin gücünün bir parçası olmalısınız. "

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