İmamoğlu 'neler dediler neler' dedi, madde madde açıkladı: İşte İmamoğlu döneminin karnesi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Neler dediler neler" diyerek yaptığı paylaşımda İstanbul'un son 4 yıllık karnesini açıkladı.

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İmamoğlu 'neler dediler neler' dedi, madde madde açıkladı: İşte İmamoğlu döneminin karnesi! - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un son 4 yıllık karnesini sosyal medya hesabından "Allah aşkına neler dediler neler" diyerek paylaştı.

İmamoğlu'nun paylaşımında yer verdiği bilgiler şöyle:

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İmamoğlu 'neler dediler neler' dedi, madde madde açıkladı: İşte İmamoğlu döneminin karnesi! - Resim: 2

İstanbul'da sosyal yardımlar kesilecek dediler, 5 katına çıktı.

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İmamoğlu 'neler dediler neler' dedi, madde madde açıkladı: İşte İmamoğlu döneminin karnesi! - Resim: 3

Yatırımlar duracak dediler, yüzlerce yeni proje hayata geçti.

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İmamoğlu 'neler dediler neler' dedi, madde madde açıkladı: İşte İmamoğlu döneminin karnesi! - Resim: 4

Metro yapamaz dediler, 10 metro aynı anda yapıldı, 6'sı açıldı.

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