İmamoğlu 'neler dediler neler' dedi, madde madde açıkladı: İşte İmamoğlu döneminin karnesi!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Neler dediler neler" diyerek yaptığı paylaşımda İstanbul'un son 4 yıllık karnesini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un son 4 yıllık karnesini sosyal medya hesabından "Allah aşkına neler dediler neler" diyerek paylaştı.
İmamoğlu'nun paylaşımında yer verdiği bilgiler şöyle:
İstanbul'da sosyal yardımlar kesilecek dediler, 5 katına çıktı.
Yatırımlar duracak dediler, yüzlerce yeni proje hayata geçti.
Metro yapamaz dediler, 10 metro aynı anda yapıldı, 6'sı açıldı.