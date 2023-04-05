Cumhurbaşkanı adaylığı için yeterli imzayı bulamamıştı: Ahmet Özal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı
Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı aday adayı olarak yeterli imzaya ulaşamayan Ahmet Özal, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı aday adaylığı sürecinde yeterli imzayı toplayamayan TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.
Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini söyleyen Ahmet Özal, geçtiğimiz günlerde "Oyumuz yüzde 25 civarında" ifadelerini kullanmış ancak, Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak 237 imza sayısına ulaşabilmişti.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: