Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu, suikaste uğrayan Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti gündemdeki yerini koruyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, dün akşam eşi Selvi Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş ile birlikte, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i ziyaret ettiklerini açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bir konuda bilgi vermek isterim. Dün akşam eşim Selvi Hanım, ABB Başkanımız Mansur Yavaş ve eşi Nursen Hanım ile birlikte, rahmetli Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i ziyaret ettik.

Deprem felaketi canımızı çok yaktı, maalesef bu süreci de biraz yavaşlattı. Ancak sonuç değişmeyecek. Sinan Ateş'in ailesine, yavrularına verdiğimiz söz tutulacak. O’nu ailesinden koparan, hepimizin bildiği odakları adalet önüne çıkaracağız."

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Ateş
Son Güncelleme:
Selahattin Demirtaş'tan sesli mesaj: 'Kendimi zor tutuyorum' Demirtaş'tan sesli mesaj
En stresli 3 burç! Her an kavgaya hazır gibi dolaşıyorlar.. En stresli 3 burç! Her an kavgaya hazır gibi dolaşıyorlar..
ATV'den flaş karar.. Ben Bu Cihana Sığmazam hayranları üzülecek ATV'den flaş karar.. Ben Bu Cihana Sığmazam hayranları üzülecek
Depremzedeler ve öğrenciler nasıl oy kullanacak? CHP'lli Muharrem Erkek'ten 'kimse merak etmesin' mesajı Depremzedeler ve öğrenciler nasıl oy kullanacak? CHP'lli Muharrem Erkek'ten açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Rekor Merkez Bankası'nda: 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı? Rekor bağış o kurumdan: 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı?
Merkez Bankası'nın bağışı: 'Bildiğiniz tüm fıkraları unutun' Merkez Bankası'nın bağışı: 'Bildiğiniz tüm fıkraları unutun'
İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış bina sayısı belli oldu: En yaşlı yapılar bu iki ilçede İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış bina sayısı belli oldu: En yaşlı yapılar bu iki ilçede
Tansu Çiller sosyal medyada gündem oldu: 'Yine Allah'ı bize emanet edip gitti' Tansu Çiller sosyal medyada gündem oldu: 'Yine Allah'ı bize emanet edip gitti'
Fatih Altaylı: Zaten kamuya ait olan kurum ve bankaların, kamuya ait paraları kamuya bağışlamaları ne kadar makul ya da yasal? Fatih Altaylı: Kamuya ait olan kurum ve bankaların, kamuya ait paraları bağışlamaları ne kadar yasal