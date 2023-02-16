Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti gündemdeki yerini koruyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, dün akşam eşi Selvi Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş ile birlikte, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i ziyaret ettiklerini açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bir konuda bilgi vermek isterim. Dün akşam eşim Selvi Hanım, ABB Başkanımız Mansur Yavaş ve eşi Nursen Hanım ile birlikte, rahmetli Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i ziyaret ettik.

Deprem felaketi canımızı çok yaktı, maalesef bu süreci de biraz yavaşlattı. Ancak sonuç değişmeyecek. Sinan Ateş'in ailesine, yavrularına verdiğimiz söz tutulacak. O’nu ailesinden koparan, hepimizin bildiği odakları adalet önüne çıkaracağız."