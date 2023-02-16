Depremzedeler ve öğrenciler nasıl oy kullanacak? CHP'lli Muharrem Erkek'ten 'kimse merak etmesin' mesajı

10 ilde yıkıma neden olan afetin yarattığı koşullar seçimler için endişe yarattı. CHP'li Muharrem Erkek, depremzedelerin ve öğrencilerin yaşanan koşullarda oy verebilmesi için dikkat edilmesi gerekenleri anlatırken süreç hakkında önerilerini oluşturduklarını ifade etti.

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Depremzedeler ve öğrenciler nasıl oy kullanacak? CHP'lli Muharrem Erkek'ten 'kimse merak etmesin' mesajı

GERÇEK GÜNDEM /

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle bölgede yaşayan seçmenlerin ve öğrencilerin cumhurbaşkanlığı ile milletvekili genel seçimlerinde nasıl oy kullanacağı yönünde açıklamalarda bulundu. 

CHP'li Muharrem Erkek, seçim takvimi başlayıp da seçmen kütükleri askıya çıkana dek her an MERNİS'e kayıtlı adreslerin değiştirilebileceğini hatırlattı.

Depremzede seçmenlerin oy kullanmasının güvence altına alınması için önerilerini oluşturduklarını aktaran Muharrem Erkek'in açıklamaları şöyle oldu:

14 ŞUBAT SÖYLENTİSİ DOĞRU DEĞİL

Yaşadığımız afet bazı soruları yeniden gündeme getiriyor. Özellikle öğrencilerimizin oy kullanabilmesi konusu şu aralar sıklıkla gelen başlıklardan. Hem öğrencilerimizin hem de diğer vatandaşlarımızın oy kullanmaları konusunda sorulan kimi soruların yanıtları:

Öğrencilerimizin oy kullanabilmesi için 14 Şubat’a kadar adres kaydı yaptırması gerektiğine ilişkin bir söylenti dolaşıyordu, doğru değildir. Seçim takvimi başlayıp da seçmen kütükleri askıya çıkana dek her an MERNİS'e kayıtlı adresler değiştirilebilir.

Seçim Kanunu'nda geçen yıl yapılan değişiklikle yerel seçimin başlangıcından 3 ay önceki seçmen kayıtlarının esas alınacağı hükme bağlandı. Bu kural milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde uygulanmaz!

SEÇMEN LİSTELERİNİN ASKIDA KALIP İLAN EDİLECEĞİ SÜRE SONUNA KADAR ADRESLER GÜNCELLENEBİLİR

Vatandaşlarımız YSK tarafından seçim takviminin yayınlandığı güne ve sonrasında seçmen listelerinin askıda kalıp ilan edileceği süre sonuna kadar oy kullanacakları yer adreslerini güncelleyebilirler.

Adres güncellemeleri, nüfus müdürlüklerine bizzat başvuru veya e-devlet üzerinden yapılabilir. Askı süresinde bu işlemin dışında ayrıca ilçe seçim kurullarına başvuru gerekecektir. Bu başvurulara göre seçmen listeleri şekillenecektir.

YURTLAR KAPALI OLDUĞUNDAN ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ BİR ADRESİ İKAMET ADRESİ OLARAK GÖSTERMEK GEREKECEK

Yurtta kalan öğrenciler seçmen kütüklerinin askıda olacağı 2 haftada, yurtlarından alacakları belge ve okullarından alacakları öğrenci belgesiyle; - önce nüfus müdürlüğüne, - oradan alacağı belgeyle ilçe seçim kurula başvurarak yurtlarının olduğu ilde oy kullanabilirler.

Yurtlar kapalı olduğuna göre öğrenciler için de adres kayıt sistemindeki bir adresi ikamet adresi olarak göstermek gerekecek. Yeni düzenleme ile adresi kapandığı için adres kayıt sisteminde görünmeyenler, en son geçerli adreslerinde seçmen listelerine eklenecekler.

YSK henüz, depremzedelerin oy kullanmasında nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin karar almadı. Bu konuyu da yakından takip ediyor, seçmenlerin oy kullanmasının güvence altına alınması için önerilerimizi oluşturuyoruz.

Kendi sandığından başka sandıkta görev yapan sandık kurulu başkan, üyeleri ve diğer görevlilerin kendi sandıklarında isimlerinin karşısına "oy kullanamaz" şerhi düşülür, görevli olduğu sandık seçmen listesine ismi eklenir. Böylece bunların mükerrer oy kullanmaları önlenir.

HER BİR OYA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Ayrıca kısıtlı, hükümlü, kamu hizmetinden yasaklı, silah altında bulunan erler, onbaşılar, kıta çavuşları ve askeri öğrencilerin isimlerinin bulunduğu sandık seçmen listelerine de "oy kullanamaz" şerhleri düşülür.

Hem seçim öncesi hem seçim esnası hem de seçim sonrasında her bir oya sahip çıkacağız. Kimse merak etmesin!

 
 
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