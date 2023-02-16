CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: İmar affı diyerek enkaz yarattılar; kimsenin yanına kâr kalmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 ilde meydana gelen yıkıma ve 35 bin 418'e yükselen can kaybına neden olan ihmaller hakkında yazılı açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Binlerce can kaybının yaşanmasında kimin, hangi kurumun ihmali var ise halkın iktidarında kanunlar önünde hesap vereceğini, kimsenin yanına ‘kar’ kalmayacağını bir kez daha kamuoyuna bildirmek isterim” ifadelerini kullandı.

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi'nin açıklamaları şöyle oldu:

“Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi olarak deprem gerçeğine dikkat çekmemize, TBMM gündemine defalarca getirmemize rağmen bugün yaşanan bu deprem, iktidarın herhangi bir hazırlığının ve önleminin olmadığını bize çok acı bir şekilde gösterdi. Yaşanan felaketten önce uyardık, ülkemizin böylesi büyük bir depremi kaldıramayacağını defalarca gündeme getirdik. Cumhur İttifakı ne yaptı; sayısal çoğunluklarına sığınarak defalarca sunduğumuz tekliflere ‘ret’ oyu verdi.

“DÜNYADA YAŞANAN DEPREMLERDE EN ÇOK CAN KAYBI TÜRKİYE’DE”

Verdiğimiz onca teklife incelemeden ret oyu verenler, yaşanan felaketin mimarıdır. Yıllardır uyarıyoruz, ‘deprem gerçeğini unutmayalım’, ‘bütçe ayıralım’, ‘araştırma komisyonu kuralım’ maalesef bu uyarılara kulaklarını tıkadılar. ‘Şahsım isterse olur, şahsım istemezse olmaz’ diyenler bugün bu yaşananların tek sorumlusu olarak, vatandaşlarımızın yaşadıkları bunca zorluğa yeni bir acı daha eklediler.

“ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ADI ALTINA TOPLANAN DEPREM VERGİLERİ NEREDE?”

Defalarca sorduk, tekrar soracağız. Cevabını alana kadar da sormaya devam edeceğiz. 2002 ve 2023 yılları arasında toplanan deprem vergileri ne kadardır? Hangi Bakanlıklar, hangi kurumlar tarafından hangi amaçla kullandıklarını vatandaşlarımıza açıklamalılardır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bugün tekrar TBMM Başkanlığına yazılı olarak deprem vergilerini, toplanan vergilerin bugüne kadar hangi çalışmalarda kullanıldığını, deprem risk çalışmasını, kaç AFAD ve AKUT personeli, gönüllüsü olduğunu, hangi eğitimlerden geçtiklerini soracağım. Gelecek cevabı kamuoyu ile tekrar paylaşacağım.

“İMAR AFFI DİYEREK ENKAZ YARATTILAR”

10.2 milyon vatandaşın başvuru yaptığı imar affında 7 milyon 85 bin 969 adet Yapı Kayıt Belgesi verildi. Peki, bir kez daha sormak istiyorum, 7 milyonu geçkin bu yapıların kaç tanesine belge verilirken deprem risk kontrolü yapıldı? İmar affından toplanan 26 milyar liralık bütçeyi nerede kullandılar? Hangi riskli yapının güçlendirilmesi veya yeniden inşası için kullandılar? Bunlar birer hata değil, bunlar kabul etmemiz mümkün olmayan tercihlerdir. Yapılacak ilk seçimden sonra bu tercihlerin sorumluları, adalet karşısında tek tek hesap vereceklerini bilmelidirler.”

“DEPREM ANALİZİ YAPILMASI GEREKİYORDU”

İktidarın her İlimizde, tüm konut ve işyerleri için olası bir depreme karşın risk haritasını çıkması, tedbir alması gerekirdi. Bugün, üzülerek ifade etmek gerekirse 11 İlimiz için geç kalmış olabiliriz ama bugünden tezi yok tüm İllerimizde, tüm yapılar için risk haritası yapılmalı, riskli yapıların tespiti yapılmalıdır. Gerekli tedbirler bugünden itibaren almalılardır.

“GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÇABA HARCIYORLAR”

Bugün bunları söylüyoruz diye trol ordularını üzerlerimize salıyorlar, bant daraltmaları yaparak vatandaşlarımıza ulaşmamızı kısıtlıyorlar. Gerçek bilgileri ulaştırmamızı engelliyor, yandaş televizyon ve gazeteleri tarafından gündemi değiştirmek için çaba harcıyorlar. Bütün bu çabaları beyhudedir. Biz iktidarın bütün engellemelerine rağmen tüm yönetim kadrolarımız ile birlikte, Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde vatandaşlarımızın yaralarını sarabilmek adına yanlarında olmaya, dertlerini dinlemeye, çözüm üretmeye devam edeceğiz. Biran olsun vatandaşlarımızı yalnız bırakmaya da niyetimiz yok. Ülkemizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.

“KİMSENİN YANINA 'KAR' KALMAYACAK”

Deprem felaketinden canlarını kurtarmış vatandaşlarımızın, hayata tekrar tutunabilmeleri adına, barınma, eğitim, sağlık ve birçok sorunun acilen TBMM çatısı altında konuşulması ve alınan kararların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Binlerce can kaybının yaşanmasında kimin, hangi kurumun ihmali var ise halkın iktidarında kanunlar önünde hesap vereceğini, kimsenin yanına ‘kar’ kalmayacağını bir kez daha kamuoyuna bildirmek isterim.”