Selahattin Demirtaş'tan sesli mesaj: 'Kendimi zor tutuyorum'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremde; bugün saat 09.00 itibarıyla yapılan resmi açıklamaya göre 36 bin 187 yurttaş yaşamını yitirdi. Depremin 11’inci gününe girilirken bazı illerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor; bazı kentlerde ise enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş; Demirtaş’ın depremlere ilişkin yaptığı açıklamanın ses kaydını, “Selahattin’den mesaj var” diyerek paylaştı.

Demirtaş mesajında, “Bunca tarifsiz acının içinde içimi ısıtan bir şey var ki kimin kim olduğuna bakmadan herkesin birbirini insan olarak görüp milyonlarca kişinin yardım için seferber olmasıdır. Umut tam da buradadır işte. Birbirimize sarılıp, el ele verip bu enkazın altından beraberce çıkacağız” dedi.

Demirtaş’ın mesajı şöyle:

“Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır; yaralılara acil şifalar diliyorum. Herkese, hepimize büyük geçmişler olsun diyeceğim ama bu acıların öyle kolay geçmesi mümkün değil. Enkaz altında insanlarımız canlı ya da cansız halen çıkarılmaya beklerken sözlerime dikkat ederek konuşuyorum.

Doğrusu kendimi zor tutuyorum. Deprem öncesinde ve sonrasında yaşanan yönetim rezaletini günlerce konuşsak yine de eksik kalır. Fakat şu anda acilen sürdürmemiz gereken bir şey var. O da dayanışmayı ve yardımlaşmayı kesmemek, sürekli büyütmek. Bunca tarifsiz acının içinde içimi ısıtan bir şey var ki kimin kim olduğuna bakmadan herkesin birbirini insan olarak görüp milyonlarca kişinin yardım için seferber olmasıdır. Umut tam da buradadır işte.

BU ENKAZIN ALTINDA BERABERCE ÇIKACAĞIZ

Birbirimize sarılıp, el ele verip bu enkazın altından beraberce çıkacağız. Hatay, Maraş, Adıyaman, Malatya, Antep, Diyarbakır, Urfa, Kilis, Osmaniye, Adana’ya kadar ağır travma ve büyük yıkım yaşayan halkımıza tüm kalbimle selam, sevgi, saygılarımı iletiyorum. Günlerdir acılar içinde onların mücadelesini izliyor ve dua ediyorum. Kalbim deprem bölgesindeki halkımızla, elinden geleni yapanlarla birlikte atıyor.

Bu arada sessizce köy köy dolaşıp yardım organize eden, malzeme dağıtan bütün gönüllülere, özellikle HDP’li partili arkadaşlarıma, sanatçılara, belediyelere, meslek odalarına, sendikalara da selam gönderiyorum. Hepsini yürekten kutluyorum. Büyük bir dayanışma gösteren ayrımsız herkese minnet duymamız gerekir.

HİÇ KİMSEDEN DE KORKMAYIN

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından yardıma koşan kurtarma ekipleri başta olmak üzere tüm gönüllülere, karşısındakinin siyasi görüşüne bakmadan elini uzatan ülkemizin güzel insanlarına, umutlarımızı diri tuttukları için teşekkür ediyorum. Kimse merak etmesin. Devran hiç durmadı, halen dönüyor. Hiç kimseden de korkmayın. Özgürlük hepimiz için her zamankinden yakındır. Yılmadan, yorulmadan, dayanışmaya, kötülüğe karşı mücadele etmeye devam edelim. Elbet, refaha, düze çıkacağımız günler de gelecek. Allah büyüktür.”

Kaynak: ANKA