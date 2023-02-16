AFAD ve Kızılay’a yapılan bağışlara vergi indirimi uygulanacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, AFAD ve Kızılay'a yapılan bağışlar için vergi indirimi uygulanacağını açıkladı

AFAD ve Kızılay’a yapılan bağışlara vergi indirimi uygulanacak

Depremlerden etkilenen afetzedeler için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ve Türk Kızılayı’nın ilan ettiği hesaplara yapılan bağışlara vergi indirimi uygulanacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre indirim için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacak.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, işletmelerinde mevcut ya da dışarıdan temin edilen ihtiyaç malzemeleri de ayni olarak bağışlanabiliyor.

GİB açıklamasına göre ayni bağışlar AFAD’a yapılabileceği gibi AFAD’ın yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına da aktarılabilecek.

Bu kapsamda yapılan ayni bağışların tamamı, bağışa konu malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla, indirim konusu yapılabilecek.

Söz konusu kapsamda yapılan bağış ve yardımlarda, KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV’ler de işletmeler tarafından indirim konusu olabilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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