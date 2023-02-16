ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 19 Şubat'ta Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16-22 Şubat arasında Almanya, Türkiye ve Yunanistan'a ziyaretlerde bulunacak. Blinken, 19 Şubat'ta Adana'daki İncirlik Üssü'nü ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 19 Şubat'ta Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16-22 Şubat arasında Almanya, Türkiye ve Yunanistan'a giderek bir dizi temasta bulunacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın yaptığı yazılı basın açıklamasına göre, Blinken'ın ilk durağı 16 Şubat'ta yapılacak Münih Güvenlik Konferansı olacak. Blinken ardından 19 Şubat'ta Adana'daki İncirlik Üssü'nü ziyaret ederek, 6 Şubat'ta meydana gelen büyük bir yıkıma yol açan Maraş merkezli depremlerin ardından ABD'den gelen personelin çalışmalarını inceleyecek.

Ardından Blinken, Ankara'da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek ve diğer üst düzey Türk yetkilileri ile de bir araya gelecek. 

Blinken buradan Atina'ya giderek Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ve muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras ile görüşecek. 

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