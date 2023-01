Kılıçdaroğlu'ndan SADAT'a: Be müptezeller, be çakallar, siz mi beni korkutacaksınız?

GERÇEK GÜNDEM /

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu grup toplantısında yaptığı açıklamada TV100'de katıldığı yayın sırasında kanla bant reklamı veren SADAT'a yanıt verdi. Siyasi ilişkileri ve mafya bağlantıları nedeniyle 'paramiliter' yapı olarak yorumlanan SADAT'ın Kılıçdaroğlu'nu silahlı kişilerin görüntülerinin fotoğraflarına reklamda yer vererek tehdit ettiği iddia edilmişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu verilen reklamı suikast tehditi olarak değerlendirirken ilk defa tehdit almadığını vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bilmedikleri bir şey var. Bay Kemal asla ve asla yolundan dönmez. Son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan. Gelin görüşelim. Allah nasip ederse yaşarsak hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabusunuz olmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu "Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerin, bu ülkenin doğmamış bebeklerinindir para. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz, vasiyetimdir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"HANGİ SORUNUN NASIL ÇÖZÜLECEĞİNİ EN İYİ BİLEN PARTİNİN CHP OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR"

Toplantımıza katılan değerli vatandaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Bizi izleyen ve dinleyen bütün vatandaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Türkiye'nin her santimine selam saygı gönderiyoruz.

Hangi sorunun nasıl çözüleceğinin en iyi bilen partinin CHP olduğunu artık herkes biliyor. Türkiye'de yaşayan her vatandaşı dertten kurtaracağız. Bu memlekete huzuru, adaleti getireceğiz, getireceğiz. Türkiye güçlü bir ülke, beraber çalıştığımız süre içinde sorunları bize aktardığınız zaman her sorununuzu not alıyoruz. İşin uzmanlarıyla beraber oturuyoruz, tartışıyoruz. Ürettiğimiz çözümler masa başı çözümler değil. Sahalardan elde ettiğimiz verilerle ürettiğimiz, ayağı yere basan çözümler.

EKONOMİK KRİZ VE MÜLTECİ SORUNU

Vatandaş ekonomide istikrar bekliyor. Yarın sabah fiyatların ne olacağını kimse bilmiyor. Maaşına zam yapıyorsunuz; peynire, ete, soğana daha yüksek zam yapıyorsunuz. Ev kiraları da çok yüksek. Buradan bütün vatandaşlarıma söz veriyorum: Geliri olmayan hiçbir evin elektriği, suyu kesilmeyecek. İktidar sahipleri veremezler. Çünkü sarayda elektrik, su kesilmez, doğalgaz sorunu yoktur.

Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum; 3,6 milyon Suriyelinin gelişine kim imkan verdi? Benim elimden işimi aldı diyorsan altı okun altına mührünü basacaksın. En geç 2 yıl içinde bütün mülteciler evlerine dönecekler.

"BÜTÜN ÖĞRETMENLER KADROLU OLACAK"

Vatandaş emeğinin karşılığını istiyor. Eşitlik, hak, adalet istiyor. Torpilin yoksa kamuda iş bulamazsın. Bu artık toplumun her kesimine yerleşmiş temel bir kural halinde.

3 bin civarında SMA'lı çocuğumuz var. SMA'lı çocuk sahibi olan annelere de sesleniyorum. Sizin içinde az kaldı diyorum. Hiç meraklanmayın. Çocuklarını SGK tarafından tedavi edilecek. Onların yaşaması için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 bin öğretmeni atayacağız. Ardından köy okullarını açtıktan sonra 100 bin öğretmen daha atayacağız. Okulda beslenme işini tamamen devlet yapacak. Bütün öğretmenler kadrolu olacak.

Liyakat derken rüşvet alan büyükelçileri de çağıracağız. Küçük tasarruf sahiplerini koruyup borsayı yeniden yapılandıracağız. Yolsuzlukları önleyeceğiz ve TBMM'de Kesin Hesap Komisyonu'nu kuracağız. Bizim iktidarımızda yolsuzluklar tarihe karışacak.KİT kanunda sözleşmeli personelin de kadroya alınması lazım. Bilim insanlarına ihtiyacımız var, onların da kadroya alınması lazım

"SİLAHLI İNSANLARIN OLDUĞU REKLAMLA GÜYA BENİ TEHDİT EDİYORLAR"

Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. Resimdeki mesaj net. 'Sizin için geleceğiz diyorlar.' Benim için geleceklermiş. Vatandaşımızın ne olup bittiğini anlamasını istiyorum. Bu paramiliter artıklar büyük bir resmin parçası. Arkasında tek bir şey var. Para, doymayacakları kadar para. Doymadıkları, halkımızdan elde ettikleri para.

Bilmedikleri bir şey var. Bay Kemal asla ve asla yolundan dönmez. Son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Yeni değil. Uzun zamandır var. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan. Gelin görüşelim. Açıkça söyleyeyim, Allah nasip ederse yaşarsak hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabusunuz olmaya devam edeceğim.

"VASİYETİMDİR"

Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerin, bu ülkenin doğmamış bebeklerinindir para. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz, vasiyetimdir.